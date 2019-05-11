Суд отказался рассматривать иск относительно закона о языке

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Суббота, 11 мая 2019, 12:01
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке.

Об этом сообщается в субботу на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - сообщили в суде.

Суд считает, что заявителем не была доказана очевидная противоправность действий спикера парламента "в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства".

В суде заявили о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для его удовлетворения.

"Заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которыми создано ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", что указано истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями Председателя Верховной Рады", - говорится также в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при рассмотрении заявления судом было установлено, что народными депутатами, согласно "Регламенту Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

Напомним:

  • 10 мая стало известно, что в Окружной админсуд города Киева поступилиск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", в котором просят запретить  председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что это очень тревожная новость и "циничная попытка пророссийского реванша".
  • Вице-премьер Вячеслав Кириленко выразил мнение, что новоизбранный президент Владимир Зеленский должен выступить в защиту закона о языке, обратившись к Окружному админсуду Киева.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • 26 апреля спикер Андрей Парубий сообщил, что поступил ряд постановлений об отмене закона о языке, которые Верховная Рада отклонит 14 мая.

Украинская правда

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Темы: язык суд


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