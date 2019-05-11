Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отказался рассматривать иск относительно закона о языке

Суббота, 11 мая 2019, 12:01
Суд отказался рассматривать иск относительно закона о языке
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке.

Об этом сообщается в субботу на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - сообщили в суде.

Суд считает, что заявителем не была доказана очевидная противоправность действий спикера парламента "в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства".

В суде заявили о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для его удовлетворения.

"Заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которыми создано ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", что указано истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями Председателя Верховной Рады", - говорится также в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при рассмотрении заявления судом было установлено, что народными депутатами, согласно "Регламенту Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

Напомним:

  • 10 мая стало известно, что в Окружной админсуд города Киева поступилиск от ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", в котором просят запретить  председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что это очень тревожная новость и "циничная попытка пророссийского реванша".
  • Вице-премьер Вячеслав Кириленко выразил мнение, что новоизбранный президент Владимир Зеленский должен выступить в защиту закона о языке, обратившись к Окружному админсуду Киева.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • 26 апреля спикер Андрей Парубий сообщил, что поступил ряд постановлений об отмене закона о языке, которые Верховная Рада отклонит 14 мая.

Украинская правда
Темы: языксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: