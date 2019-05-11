Суд отказался рассматривать иск относительно закона о языке

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон о языке.

Об этом сообщается в субботу на сайте суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - сообщили в суде.

Суд считает, что заявителем не была доказана очевидная противоправность действий спикера парламента "в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства".

В суде заявили о необоснованности заявления и об отсутствии оснований для его удовлетворения.

"Заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которыми создано ОО "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной", что указано истцом. В то же время, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями Председателя Верховной Рады", - говорится также в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при рассмотрении заявления судом было установлено, что народными депутатами, согласно "Регламенту Верховной Рады Украины", инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

Напомним: