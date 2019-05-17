Шевчук объяснил, почему считает незаконным свое увольнение из КС

Экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук будет в суде оспаривать решение об увольнении его с должности судьи.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Экс-судья отметил, что свое увольнение "так просто не оставит", и убежден, что суд восстановит его в должности.

"Впервые в истории КС оказалось, что можно и нужно увольнять судью по надуманным обвинениям, содержание которых он не знает", – возмущается Шевчук.

Он утверждает, что все претензии комиссии по этике касались его действий как главы суда, но уволили его как судью.

"Хотя как к судье нет никакого требования или обвинений", – настаивает бывший глава КС.

Шевчук объяснил, что другие судьи не имели возможности уволить его от должности главы суда, потому что закон не предусматривает такой процедуры. Глава КС может только самостоятельно написать заявление об увольнении, но Шевчук отказался это делать.

"Поэтому они (судьи КС – УП) пошли по такому очень грубом пути – уволили меня как судью. Но вы понимаете, судья и глава суда – это разные статусы и разные процедуры, которые невозможно смешивать", – отметил Шевчук.

Он назвал решение своих коллег "вопиющим случаем", вызванным якобы необходимостью "срочно уволить голову", и сравнил его с "рейдерским захватом в начале 90-х".

Экс-глава суда говорит, что судьи, которые лишили его должности, "вызывающе нарушили закон и регламент". Мол, назначать заседания и формировать повестку дня имеет именно голова.

Он сам не принимал участия в заседании, которое считал незаконным.

Кроме того, Шевчук говорит, что суд должен сначала принять обращение к Постоянной Комиссии по вопросам регламента и этики о нарушениях в действиях глава суда.

"Этого тоже никогда не было. Комиссия собралась самостоятельно, без всякого обращения, и проголосовала", – настаивает уволенный экс-глава суда.

Вместе с тем он считает, что увольнение – это вопрос не только его личного конфликта с коллегами.

"Я не хочу называть фамилии, но здесь объединились интересы нескольких фракций, для которых был неприемлем мое мировоззрение. Они хотели меня влиять, чтобы я был подконтролен, формировал повестку дня в соответствии с их пожеланиями и т.д.", – говорит Шевчук.

С ним якобы неоднократно пытался встретиться один из ближайших соратников президента Петра Порошенко, депутат Александр Грановский.

"Накапливалась усталость от меня, что я слишком независим. Я отказался входить в "команду" и потому стал неудобным... Господину Алексею Филатову я объяснил, что я как Глава Суда не собираюсь сидеть в его приемной", – рассказал бывший судья.

Читайте полное интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним: