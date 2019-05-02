В Грузии оппозиция обвиняет президента в тиражировании российской пропаганды

Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили за ее высказывания о нецелесообразности размещения в Грузии военной базы США, назвав это "непосредственным тиражированием российской пропаганды".

О сомнениях в необхиности размещения в Грузии американской военной базы Зурабишвили рассказала в интервью "Голосу Америки".

Президент Грузии выступила за более интенсивные отношения с НАТО и США. При этом она подчеркнула, что против размещения в стране американских военных баз.

"Не думаю, что это будет рекомендовано. Нам не нужно делать шаги, которые могут быть расценены как провокации.

И я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию как со стороны России, так и со стороны террористических движений, которые очень активны в этом регионе", - заявила Зурабишвили.

"Это непосредственное тиражирование российской пропаганды. С каждым днем ​​растет уверенность в том, что Зурабишвили обязательно завершит карьеру импичментом.

Хотя на данном этапе важно, чтобы к импичменту она не нанесла такими заявлениями неисправимый вред стране", - так отреагировали на ее высказывания в партии экс-президента Грузии Саакашвили "Единое национальное движение".

В оппозиционной партии "Европейская Грузия" выразили сожаление, что вопрос размещения в Грузии военной базы любого государства не стоит на повестке дня.

В партии также считают, что многие заявления Зурабишвили имеют "антигосударственный" характер.

Как отмечает "Голос Америки", в правящей партии Грузии решили дистанцироваться от позиции президента.

Каха Каладзе, генсек партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси, заявил, что Зурабишвили не является членом правящей партии, и что "Грузинская мечта" поддержала ее кандидатуру на президентских выборах исходя из того, что она была "единственным достойным кандидатом".

Но, по его словам, "не надо отождествлять госпожу Зурабишвили с партией".

В то же время первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили уклонилась от ответа на вопрос о позиции президента. Она отметила, что на данном этапе размещение американских баз в Грузии не рассматривается, поэтому нет необходимости обсуждать этот вопрос.