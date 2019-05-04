Генсек Совета Европы заявил о хороших шансах избежать выхода РФ из организации - СМИ

273 просмотра
Суббота, 4 мая 2019, 12:56

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью AFP, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Ягланда, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), и "это обнадеживает". Генсек организации выразил уверенность, что Москва заинтересована в том, чтобы остаться в составе этого международного органа.

Выход или исключение России будет представлять собой "драматическое" событие, которое может привести к возникновению новых "границ" в Европе, уверен Ягланд. По одну сторону этой новой границы будут жить те, кто сможет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по другую - около 140 млн граждан России, для которых эта инстанция окажется недоступна, предупредил генсек СЕ.

Турбьерн Ягланд, который должен покинуть свой пост в нынешнем году, выразил надежду, что найти выход из ситуации удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня.

Напомним:

  • ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях Ассамблеи.
  • В июне 2017 года Россия перестала платить свой вклад и обещает возобновить его, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".
  • В прошлом году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
  • В прошлом году Лавров заявил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос о ее исключении.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия международная общественность
powered by lun.ua
Материалы по теме
О форматах и Донбассе: или Украина делает взвешенные смелые шаги, или имеем замороженный конфликт и ждем смены власти в Кремле 4 мая 2019, 10:34
На оккупированном Донбассе в очередной раз зафиксировали российскую станцию ​​наземной разведки 4 мая 2019, 00:43
Российский стиль пропаганды и лидеры мнений на пенсии: как Зеленский и Порошенко воевали в соцсетях 3 мая 2019, 18:40
Все новости
Главные новости
Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию подал в отставку
В США самолет со 143 людьми попал в реку, есть пострадавшие
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, есть раненые
В Сеуле заявили, что КНДР запустила ракеты малой дальности
Все новости
здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Фото

Фотографии к четырехлетию принцессы Шарлотты

исследование

Что раньше ребенок начинает обманывать, то лучше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів