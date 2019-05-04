Генсек Совета Европы заявил о хороших шансах избежать выхода РФ из организации - СМИ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью AFP, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Ягланда, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), и "это обнадеживает". Генсек организации выразил уверенность, что Москва заинтересована в том, чтобы остаться в составе этого международного органа.

Выход или исключение России будет представлять собой "драматическое" событие, которое может привести к возникновению новых "границ" в Европе, уверен Ягланд. По одну сторону этой новой границы будут жить те, кто сможет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по другую - около 140 млн граждан России, для которых эта инстанция окажется недоступна, предупредил генсек СЕ.

Турбьерн Ягланд, который должен покинуть свой пост в нынешнем году, выразил надежду, что найти выход из ситуации удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня.

Напомним: