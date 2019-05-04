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Генсек Ради Європи заявив про хороші шанси уникнути виходу РФ з організації - ЗМІ

Субота, 4 травня 2019, 12:56

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою, що дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.

Відповідну заяву політик зробив в інтерв'ю AFP, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Ягланда, зараз ведуться "предметні дискусії" між Комітетом міністрів РЄ та Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), і "це обнадіює". Генсек організації висловив упевненість, що Москва зацікавлена в тому, щоб залишитися в складі цього міжнародного органу.

Вихід або виключення Росії буде являти собою "драматичну" подію, яка може привести до виникнення нових "кордонів" в Європі, впевнений Ягланд. По одну сторону цієї нової межі житимуть ті, хто зможе звертатися до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, по іншу - близько 140 млн громадян Росії, для яких ця інстанція виявиться недоступна, попередив генсек РЄ.

Турбйорн Ягланд, який повинен покинути свій пост в нинішньому році, висловив надію, що знайти вихід з ситуації вдасться ще до літньої сесії ПАРЄ 24-28 червня.

Нагадаємо:

  • ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а РФ у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї.
  • У червні 2017 року Росія перестала сплачувати свій внесок та обіцяє відновити його, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".
  • Торік генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.
  • Минулого року Лавров заявив, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

Теми: Росіяміжнародна спільнота
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