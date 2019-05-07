СМИ: Заместитель руководителя "Укрспецэкспорта" обжился домом, зарабатывая 20 тысяч

Заместитель директора оборонного госпредприятия "Укрспецэкспорт" Павел Старинец, в 2014 году приобрел загородный дом на 630 м. кв, получая заработную плату меньше 20 000 гривен.

Об этом говорится в одном из расследований в программе "Наши гроши з Денисом Бигусом".

Указывается, что заместитель главы "Укрспецэкспорта" проживает в доме на 630 квадратов, который расположен на гектаре земли в селе Музычи под Киевом.

По словам эксперта по недвижимости Юрия Новосела, стоимость такого объекта на рынке стартует от 10 000 000 гривен.

"Дом приобретен в конце 2014-го года. В этом году заработная плата Павла Старинца в "Укрспецэкспорте" составляла в среднем - 25 тысяч гривен в месяц. В предыдущий год, еще меньше - в среднем до 21 тысяч. А за 2 года до приобретения дома – 15 000 гривен в месяц. Всего за предыдущее десятилетие работы в "Укрспецэкспорте" все его официальный доход, если бы не тратился, покрыл бы лишь четверть такого дома", - говорится в расследовании.

Жена Старинца Елена тоже работала в "Укрспецэкспорте", а мать, на которую записан дом, уже давно на пенсии, до этого работала бухгалтером в Национальном банке Украины.

"Ее муж с десяток лет не имеет собственного бизнеса, и тоже пенсионер. На вопрос... о происхождении денег, иметь чиновника уверяла, что ее муж заработал на этот дом в 90-е годы, строя курятники", - говорится в расследовании.

Также отмечается, что кроме элитного имения, семья Старинца пользуется рядом автомобилей. В частности, Land Rover Discovery Sport. Цена такой машины у официального дилера составляет полтора миллиона гривен.

Журналисты зафиксировали под домом чиновника еще одну такую ​​же машину только с другими номерами. На обоих "семейные" номера чиновника "7877", только с разными буквами.

"Аналогичные висят на его старой Хонде. Эту Хонду, в отличие от Ленд Ровера (ов), чиновник в декларации не забыл. На подобных номерах ездит и его рабочая машина Toyota Highlander, которую для чиновника приобрела ГП "Укрспецэкспорт" вместе с "семейными" номерами "7878", - говорится в сюжете.

"Кроме автомобилей и имущество, у чиновника еще есть свой рыбный ресторан. В течение рабочей недели журналисты фиксировали, как на рабочем Тойоте Укрспецэкспорта, которой пользуется Павел Старинец, его личный водитель приезжает в рыбный столичный ресторан "Фишер". Водитель заместителя главы "Укрспецэкспорта" ежедневно приносит в заведение документы", - указывают журналисты.