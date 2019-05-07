На Донбассе врезультате обстрелов погиб военный
Один военнослужащий Объединенных сил погиб на Донбассе врезультате обстрелов, еще двое получили ранения.
Об этом во вторник сообщается на странице ООС в Facebook.
Указывается, что с начала суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.
"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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