На Донбассе врезультате обстрелов погиб военный

613 просмотров
Вторник, 7 мая 2019, 18:35

Один военнослужащий Объединенных сил погиб на Донбассе врезультате обстрелов, еще двое получили ранения.

Об этом во вторник сообщается на странице ООС в Facebook.

Указывается, что с начала суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Паспорта как гибридное оружие Москвы 7 мая 2019, 13:16
За день боевики 8 раз нарушали "тишину" на Донбассе 6 мая 2019, 18:59
Порошенко последний раз побывал на Донбассе как президент, и дал совет Зеленскому 6 мая 2019, 16:37
Все новости
Главные новости
Граната взорвалась в Марганце – есть погибший и раненые
Антикоррупционному суду избрали главу
В Украине вернут обязательный техосмотр автомобилей
Еврокомиссар Ган рассказал Зеленскому, чего ждет от него
Все новости
Фотопроект

Невероятная фотосессия информирует о людях с особенностями

Опыт

Три истории молодежи, которые стали госслужащими в министерствах

мнение

Как заставить мозг работать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів