На Донбассе врезультате обстрелов погиб военный

Один военнослужащий Объединенных сил погиб на Донбассе врезультате обстрелов, еще двое получили ранения.

Об этом во вторник сообщается на странице ООС в Facebook.

Указывается, что с начала суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.