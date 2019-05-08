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Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности

Среда, 8 мая 2019, 00:26

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства".

Об этом сообщается на сайте президента.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно указу, образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Ей, в частности, поручено, наработать предложения СНБО по совершенствованию системы территориальной обороны, повышению уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва ВСУ и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления.

Председателем соответствующей межведомственной рабочей группы Порошенко назначил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса.

"Председатель межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести в установленном порядке на рассмотрение СНБО предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства", - говорится в сообщении.

Темы: ПорошенкоСНБОуказы
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