Парубий попросился на допрос в САП из-за дела против Рады

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Среда, 8 мая 2019, 20:11

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий по собственной инициативе пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру из-за информации о якобы открытом против него производстве.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалёв.

"Вчера в средствах массовой информации была распространена информация, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство против председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия", - пишет он.

По словам Ковалёва, председатель ВР в среду "безотлагательно инициировал" допрос по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело.

"Во время допроса выяснилось, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника аппарата Верховной Рады Украины, и оно не имеет никакого отношения к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию", - говорит он.

Как рассказал пресс-секретарь, уволенный работник парламента в своем заявлении утверждает, что подразделение аппарата ВР, которое было образовано в 2002 году, создавалось незаконно.

"Подчеркну - речь идет о 2002 годе. Андрей Парубий не имеет отношения к созданию никаких подразделений Верховной Рады Украины, в том числе и в 2002 году", - отмечает Ковалёв.

Он считает, что это информационная атака на Парубия.

"Предполагаю, что не согласный со своим увольнением работник аппарата Верховной Рады Украины решил привлечь внимание к своей отставке. С этой целью, очевидно, кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия", - отмечает пресс-секретарь.

"Характерно, что эта информационная атака поддерживается российскими СМИ и пророссийскими медиа в Украине. Это все не более чем информационный фейк", - добавил он.

Украинская правда

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Темы: Парубий Верховная Рада НАБУ Антикоррупционная прокуратура


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