Парубій попросився на допит у САП через справу проти Ради

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій за власною ініціативою прийшов на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через інформацію про нібито відкрите проти нього провадження.

Про це повідомив у Facebook речник Парубія Андрій Ковальов.

"Учора у Засобах масової інформації була поширена інформація, що ніби то Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження проти Голови Верховної Ради України Андрій Парубій", - пише він.

За словами Ковальова, голова ВР у середу "невідкладно ініціював" проведення допиту по цьому кримінальному провадженню і прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який веде цю справу.

"Під час допиту було з’ясовано, що справа порушена за заявою колишнього працівника апарату Верховної Ради України і вона жодним чином не стосується Голови Верховної Ради України Андрія Парубія", - каже він.

Як розповів речник, звільнений працівник парламенту у своїй заяві стверджує, що підрозділ апарату ВР, який був утворений у 2002 році, створювався незаконно.

"Підкреслю - йдеться про 2002 рік. Андрій Парубій не має відношення до створення жодних підрозділів Верховної Ради України, зокрема і у 2002 році", - наголошує Ковальов.

Він вважає, що це інформаційна атака на Парубія.

"Припускаю, що незгодний зі своїм звільненням працівник апарату Верховної Ради України вирішив привернути увагу до свого звільнення. З цією метою, очевидно, хтось порадив йому ініціювати фейкову кримінальну справу проти Парубія", - зазначає речник.

"Характерно, що ця інформаційна атака підтримується російськими ЗМІ і проросійськими медіа в Україні. Це все не більше ніж інформаційний фейк", - додав він.