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Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины

Четверг, 9 мая 2019, 06:46
Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович будет работать над изменением дат основания некоторых украинских городов.

Об этом он рассказал в интервью Громадскому.

По мнению Вятровича, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который ныне РФ использует для продвижения заявлений о том, "Украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя".

"Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что то же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи", - сказал Вятрович.

Он пояснил, что не предлагает зачеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрицами или царями, а хочет их исследовать.

На уточняющий вопрос журналиста, как, ведь дата основания города является четким фактом, Вятрович ответил:

"А если есть факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создание Одессы с конца 18 века, от Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если есть факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-то российским военачальником - окей, пусть остается", - заявил он.

Напоминаем:

  • Верховная Рада Украины 9 апреля 2015 приняла законы о декоммунизации, по итогам которой было переименовано 52 тысячи топонимов, 987 населенных пунктов и демонтировано более 2,5 тысяч памятников советским вождям.

Темы: декоммунизация
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