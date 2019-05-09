Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили домой - РФ

Украинские рыбаки, задержанные на озере Сиваш в сентябре 2018 года "за незаконное пересечение российской границы", вернулись домой.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вчера (8 мая - ред.) граждане Украины - рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные 10 сентября 2018 года за незаконное пересечение госграницы РФ, освобождены из-под стражи и в настоящее время уже находятся на родине", - говорится в заявлении Москальковой.

"Москалькова и уполномоченный РФ по правам человека в Крыму Людмила Лубина постоянно контролировали условия содержания и соблюдение прав граждан Украины, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях России, неоднократно, совместно с вице-президентом Европейского института омбудсмена Ниной Карпачевой, они посещали украинских моряков в СИЗО Крыма", - отмечается в сообщении.

Напомним,