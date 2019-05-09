Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили домой - РФ

1052 просмотра
Четверг, 9 мая 2019, 17:41

Украинские рыбаки, задержанные на озере Сиваш в сентябре 2018 года "за незаконное пересечение российской границы", вернулись домой.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вчера (8 мая - ред.) граждане Украины - рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные 10 сентября 2018 года за незаконное пересечение госграницы РФ, освобождены из-под стражи и в настоящее время уже находятся на родине", - говорится в заявлении Москальковой. 

"Москалькова и уполномоченный РФ по правам человека в Крыму Людмила Лубина постоянно контролировали условия содержания и соблюдение прав граждан Украины, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях России, неоднократно, совместно с вице-президентом Европейского института омбудсмена Ниной Карпачевой, они посещали украинских моряков в СИЗО Крыма", - отмечается в сообщении. 

Напомним, 

  • Двое граждан Украины были задержаны российскими пограничниками на озере Сиваш 10 сентября 2018 г.
  • По сообщению ФСБ, мужчин обвинили в незаконном пересечении границы и "задержали на 48 часов, чтобы подтвердить их личности". Имена задержанных в ФСБ не называли. 
  • В ФСБ утверждали, что граждане Украины во время рыбалки "решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками".
  • В украинской Госпогранслужбе заявили, что рыбаки попали на территорию оккупированного Россией Крыма в связи с возникшими проблемами с двигателем лодки. Информации о местонахождении рыбаков не было, сообщения от российской стороны о том, что с лодкой произошла авария, также не было. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Крым пленные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сына Трампа вызвали в Сенат на допрос о связях с Россией 9 мая 2019, 05:19
В Госдепе оценили реакцию Зеленского на паспортный указ Путина 8 мая 2019, 22:03
Россиянин, которого не пустили в Украину, устроил в аэропорту дебош 8 мая 2019, 21:39
Все новости
Главные новости
Двух задержанных осенью украинских рыбаков отпустили домой - РФ
Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам
В центре Киева возобновили движение, акции прошли спокойно - полиция
Зеленский: Никто не имеет права приватизировать победу
Все новости
ted

Как правильно любить: 5 выступлений TED

здоровье

Как похудеть в руках: 9 советов, чтобы избавиться от лишнего жира

здоровье

Почему важно пить много воды на работе и как этого достичь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів