Лидер венгерского "Йоббика" пообещал Закарпатью поддержать "автономию от Киева"

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Четверг, 9 мая 2019, 18:05

Лидер венгерской праворадикальной националистической партии "Йоббик" Томаш Шнайдер в ходе частного визита на Закарпатье заявил о поддержке "автономии региона" от Киева.

Как сообщает Mukachevo.net, об этом Шнайдер заявил во время частного визита на Береговщину.

По словам Шнайдера, в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение от Киева".

"Шнайдер подчеркнул необходимость именно территориальной автономии Закарпатья, которая должна предусматривать также экономическую автономию, якобы, чтобы деньги, заработанные на Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев", - пишет издание.

При этом в СМИ напомнили, что по итогам 2017 года Закарпатская область на 73% являлась дотационной, "поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом".

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Темы: Закарпатье Венгрия сепаратизм


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