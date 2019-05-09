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У Зеленского предложили помощь Гройсману в проверке расходов "Укроборонпрома"

Четверг, 9 мая 2019, 22:59
У Зеленского предложили помощь Гройсману в проверке расходов Укроборонпрома

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о возможности бесплатно провести проверку эффективности использования бюджетных средств ГК "Укроборонпром", которые были предусмотрены на подготовку производства новых вооружений.

Об этом Апаршин заявил на своей странице в Facebook 9 мая.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит ГК "Укроборонпром". Минфину поручено поиск необходимого финансирования. ... Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для Военно-морских сил Украины" , - заявил он.

При этом Апаршин заметил, что в 2018-2019 гг. Минэкономразвития получило на указанную программу 5,5 млрд гривен.

"У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложений от правительства", - заявил он и уточнил, что речь идет о помощи "специалистов по оборонно-промышленному комплексу".

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Напомним,

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Олег Гладковский вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны заявил, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Данные системы закупок "Prozorro" свидетельствуют, что тендер на международный аудит "Укроборонпрома", который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
  • В НАБУ расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".
  • 16 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО, который предусматривает аудит "Укроборонпрома".
  • ЗАмсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что аудит госконцерна обойдется бюджету в почти 5 млн долларов.
  • В конце апреля в Верховной Раде группа нардепов зарегистрировала законопроект №10248, который предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром".
  • Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями.
  • Аудит "Укроборонпрома", проведенный ранее, показал, что почти половина предприятий - неэффективны.

Украинская правда
Темы: УкроборонпромбюджетЗеленский
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