На выходных в Киеве изменят и перекроют движение транспорта

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Суббота, 1 июня 2019, 06:29

1-2 июня в связи с мерами ко Дню защиты детей перекроют движение транспорта на центральной улице Киева - Крещатике. 1 июня в связи с проведением Всеукраинского велодня движение транспорта рядом улиц ограничат.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Отмечается, что улица Крещатик будет перекрыта 1 июня с 00:00 до 19:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (с возможностью выезда с улицы Прорезной через улицу Крещатик в направлении Бессарабской площади) и с 19:00 1 июня до 23:59 2 июня на этом участке без возможности выезда с улицы Прорезной.

Кроме этого, 1 июня будет ограничено движение рядом улиц из-за проведения Всеукраинского велодня.

На время мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре Киева: с 10:30 до 13:00 - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь.

Объезд - через Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

С 11:20 до 13:30 - планируется ограничение движения автотранспорта без полного перекрытия и с выделением правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - Парк "Муромец" (финиш).

Объезд - через ул. Электриков. Будет перекрыто заезд с ул. Набережно-Рыбацкой на Северный мост.

Также в связи с проведением велодня изменит движение общественный транспорт.

Украинская правда

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Темы: Киев транспорт


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