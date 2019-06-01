Пункты пропуска на Донбассе перешли на "летнее" время
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Суббота, 1 июня 2019, 10:42
1 июня все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях перешли на летний график работы.
Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00.
По данным ГПСУ, утром 1 июня на КПВВ "Майорское" на въезд и выезд на находилось 20/40 транспортных средств соответственно на КПВВ "Марьинка" - 0/70; на "Новотроицком" - 25/60; на КПВВ "Гнутово" - 20/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В целом через КПВВ последовало 36,8 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Украинская правда
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