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УС СЦКК: боевики обстреляли оккупированный поселок для дискредитации сил ООС

Суббота, 1 июня 2019, 18:08

Боевики 29 мая обстреляли подконтрольный им пгт Сентяновка Славяносербского района Луганской области, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил.

Об этом сообщает в субботу Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"29 мая в н. п. Сентяновка, что на временно неподконтрольной правительству Украины территории к западу от Луганска члены патруля миссии видели повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне улицы Шевченко, а еще 3 - на южной стороне этой же улице", - говорится в сообщении.

 

По оценке СММ, все повреждения зданий вызваны попаданием осколков. Это подтвердили мужчина и женщина, которые представились жителями улицы. Они сообщили о том, что рано утром 29 мая слышали звуки обстрела.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупационные войска РФ, чтобы скрыть преступные намерения и обстрелы мирных помещений вблизи Первомайска, открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ.

 

"При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины", - говорится в сообщении.

В подтверждение своих выводов в Украинской стороне СЦКК приводят следующие факты: "невозможность определения типа вооружения, которое применялось и направления стрельбы, отсутствие случаев открытия ответного огня со стороны ВСУ в первой половине суток 29 мая 2019 года, а также отсутствие запросов СММ ОБСЕ из района указанного населенного пункта на установление тишины или прекращение огня со стороны ВС Украины".

Украинская правда
Темы: ОРДЛООбъединенные силы на Донбассе
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