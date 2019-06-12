Новости 12 июня: Украинские бойцы приблизились к Донецку, партии отзывают кандидатов

Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку, Партии "Голос" и "Слуга народа" отзывают кандидатов в народные депутаты, рейтинг "Голос" перевалил за 6% - новости, которые были актуальны 12 июня.

Об отзыве кандидатов

Из перечня кандидатов от партии "Голос" в одномандатных округах исключены два претендента на депутатские мандаты из-за заявлений активистов об их несоответствии критериям политсилы.

Партия "Слуга народа" также исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.

О рейтингах

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за период с 6 по 9 июня свидетельствуют, что преодолевают проходной барьер "Слуга народа" (47,5%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7, 5%) и партия "Голос" (6,4%).

Об операции Объединенных сил

Военнослужащие двадцать четвёртой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке.

Благодаря укреплению позиций подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку.

Об авиакомпании SkyUp

Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение суда об отзыве лицензии у SkyUp, порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит, намекая таким образом на то, что за отзывом лицензии может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщалось, министр инфраструктуры видит в приостановлении лицензии украинского лоукостера риск возврата авиационной монополии, а премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил бороться с судебным "беспределом".

В целом SkyUp Airlines выполняет рейсы согласно расписанию.

О других важных новостях

Экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что представители подконтрольного ему ведомства вместе с сотрудниками Госбюро расследований задержали группу чиновников и полицейских на взятке в 500 тысяч долларов США.

В среду во время шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве российские правоохранители задержали более 200 человек.