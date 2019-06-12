Новини 12 червня: Українські бійці наблизились до Донецька, партії відкликають кандидатів

Українські бійці впритул наблизились до Донецька, Партії "Голос" та "Слуга народу" відкликають кандидатів у народні депутати, рейтинги "Голосу" перевалили за 6% — новини, які були актуальні 12 червня.

Про відкликання кандидатів

З переліку кандидатів від партії "Голос" в одномандатних округах виключені два претенденти на депутатські мандати через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.

Партія "Слуга народу" також виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати трьох осіб.

Про рейтинги

Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за період з 6 по 9 червня свідчать, що долають прохідний бар’єр "Слуга народу" (47,5%), "Опозиційна платформа – За життя" (10,4%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (7,5%) та партія "Голос" (6,4%).

Про операцію Об’єднаних сил

Військовослужбовці 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці.

Завдяки зміцненню позицій, підрозділи операції Об'єднаних сил надійно контролюють визначену ділянку відповідальності фактично впритул до Донецька.

Про авіакомпанію SkyUp

Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.

В цілому SkyUp Airlines виконує рейси згідно із розкладом.

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