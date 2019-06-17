Основатель "1+1": Для Зеленского будет проблемой договориться с Коломойским

Сооснователь и бывший владелец канала "1+1" Александр Роднянский считает, что для президента Владимира Зеленского будет серьезной проблемой договориться с олигархом, собственником "1+1" Игорем Коломойским.

Об этом телепродюсер, который сейчас проживает в РФ, заявил в интервью "Медузе".

Он уверен, что "Зеленский человек самостоятельный".

"Тем не менее, Коломойский — его постоянный бизнес-партнер, которому наверняка он что-то должен", - сказал Роднянский.

На вопрос, станет ли Зеленский главным, экс-владелец "1+1" ответил: "Думаю, в известном смысле, конечно. Но с Коломойским договориться, поверьте, — серьезная проблема. Он Коломойскому должен. Ну, как? Слушайте: канал, деньги, охрана".

"Коломойский — сложный, многого желающий добиться партнер. В этих обстоятельствах, я думаю, Зеленский и вся его команда понимают и опасность, и сложность абсолютной зависимости от Коломойского. Это понимает любой человек в Украине, включая партнеров Коломойского. Поэтому я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джиу-джитсу — поддавшись, оказаться наверху", - считает Роднянский.

В то же время, он отметил, что ему трудно судить, до какой степени Зеленский связан с Коломойским, а до какой самостоятелен.

Продюсер также заявил, что выдвижение Зеленского в президенты воспринималось как ответ Коломойского олигарху Виктору Пинчуку.

"Тогда появление Зеленского воспринималось как ответ Коломойского своему извечному оппоненту и другу Пинчуку. Потому что [несостоявшееся] выдвижение [музыканта Святослава] Вакарчука связано было с Пинчуком", - сказал Роднянский.

Он также прогнозирует, что Зеленский в ходе своего президентства столкнется с огромным непониманием и нелюбовью.

"Ему предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями. Все это предстоит", - сказал Роднянский.

Напомним: