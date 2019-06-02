СМИ: В Крутах "титушки" уже во второй раз сорвали собрание общины по переходу в ПЦУ

В селе Круты Нежинского района Черниговской области более полусотни молодых людей под руководством священников Московского патриархата сорвали приходское собрание.

Об этом сообщил пользователь Леонтий Носенко в facebook, пишет Украина молодая.

"Не долго мирно ел шаурму гарант и его министр внутренних дел. Более 50 привозных бандюганов, которыми руководили около 20 священников Московского Патриархата, сегодня во второй раз грубо сорвали приходское собрание в знаменитом селе Круты Нежинского района Черниговщины", - говорится в сообщении.

Цель собрания, на которое явились более 200 крутян - объединение с Православной Церковью Украины и выход из подчинения "РПЦ".

"Очевидцы сообщают, что завезенная из Киева братва уже утром захватила помещение, где должны проводиться сборы. А нежинская полиция этому фактически потакала. Далее москвоязычные "спортики" заблокировали вход, а тех крутян, которые пытались попасть в свою же здание, просто сбрасывали с лестницы на землю", - написал Носенко.

"Безнаказанное издевательство над крутянами происходило под улюлюканье завезенных бабушек-кликуш. Их подзуживали мобилизованные московские попы, которых в Круты в этот день наперли отовсюду: Нежина, Борзны, Прилук и даже Бахмача (в частности, в банде титушок засекли и "благочестивого" РПЦ в Бахмачском районе)", - заявил он.

По его словам, ситуация в Крутах остается напряженной.

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