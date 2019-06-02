СМИ: В Крутах "титушки" уже во второй раз сорвали собрание общины по переходу в ПЦУ
В селе Круты Нежинского района Черниговской области более полусотни молодых людей под руководством священников Московского патриархата сорвали приходское собрание.
Об этом сообщил пользователь Леонтий Носенко в facebook, пишет Украина молодая.
"Не долго мирно ел шаурму гарант и его министр внутренних дел. Более 50 привозных бандюганов, которыми руководили около 20 священников Московского Патриархата, сегодня во второй раз грубо сорвали приходское собрание в знаменитом селе Круты Нежинского района Черниговщины", - говорится в сообщении.
Цель собрания, на которое явились более 200 крутян - объединение с Православной Церковью Украины и выход из подчинения "РПЦ".
"Очевидцы сообщают, что завезенная из Киева братва уже утром захватила помещение, где должны проводиться сборы. А нежинская полиция этому фактически потакала. Далее москвоязычные "спортики" заблокировали вход, а тех крутян, которые пытались попасть в свою же здание, просто сбрасывали с лестницы на землю", - написал Носенко.
"Безнаказанное издевательство над крутянами происходило под улюлюканье завезенных бабушек-кликуш. Их подзуживали мобилизованные московские попы, которых в Круты в этот день наперли отовсюду: Нежина, Борзны, Прилук и даже Бахмача (в частности, в банде титушок засекли и "благочестивого" РПЦ в Бахмачском районе)", - заявил он.
По его словам, ситуация в Крутах остается напряженной.
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Напоминаем:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- После этого начался процесс перехода парафий из УПЦ МП в ПЦУ.
- Священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
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