Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В Крутах "титушки" уже во второй раз сорвали собрание общины по переходу в ПЦУ

Воскресенье, 2 июня 2019, 03:18

В селе Круты Нежинского района Черниговской области более полусотни молодых людей под руководством священников Московского патриархата сорвали приходское собрание.

Об этом сообщил пользователь Леонтий Носенко в facebook, пишет Украина молодая.

"Не долго мирно ел шаурму гарант и его министр внутренних дел. Более 50 привозных бандюганов, которыми руководили около 20 священников Московского Патриархата, сегодня во второй раз грубо сорвали приходское собрание в знаменитом селе Круты Нежинского района Черниговщины", - говорится в сообщении.

Цель собрания, на которое явились более 200 крутян - объединение с Православной Церковью Украины и выход из подчинения "РПЦ".

"Очевидцы сообщают, что завезенная из Киева братва уже утром захватила помещение, где должны проводиться сборы. А нежинская полиция этому фактически потакала. Далее москвоязычные "спортики" заблокировали вход, а тех крутян, которые пытались попасть в свою же здание, просто сбрасывали с лестницы на землю", - написал Носенко.

"Безнаказанное издевательство над крутянами происходило под улюлюканье завезенных бабушек-кликуш. Их подзуживали мобилизованные московские попы, которых в Круты в этот день наперли отовсюду: Нежина, Борзны, Прилук и даже Бахмача (в частности, в банде титушок засекли и "благочестивого" РПЦ в Бахмачском районе)", - заявил он.

По его словам, ситуация в Крутах остается напряженной.

Читайте также: Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напоминаем:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • После этого начался процесс перехода парафий из УПЦ МП в ПЦУ.
  • Священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьЧерниговская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: