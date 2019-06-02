СМИ: В Крутах "титушки" уже во второй раз сорвали собрание общины по переходу в ПЦУ

58 просмотров
Воскресенье, 2 июня 2019, 03:18

В селе Круты Нежинского района Черниговской области более полусотни молодых людей под руководством священников Московского патриархата сорвали приходское собрание.

Об этом сообщил пользователь Леонтий Носенко в facebook, пишет Украина молодая.

"Не долго мирно ел шаурму гарант и его министр внутренних дел. Более 50 привозных бандюганов, которыми руководили около 20 священников Московского Патриархата, сегодня во второй раз грубо сорвали приходское собрание в знаменитом селе Круты Нежинского района Черниговщины", - говорится в сообщении.

Цель собрания, на которое явились более 200 крутян - объединение с Православной Церковью Украины и выход из подчинения "РПЦ".

"Очевидцы сообщают, что завезенная из Киева братва уже утром захватила помещение, где должны проводиться сборы. А нежинская полиция этому фактически потакала. Далее москвоязычные "спортики" заблокировали вход, а тех крутян, которые пытались попасть в свою же здание, просто сбрасывали с лестницы на землю", - написал Носенко.

"Безнаказанное издевательство над крутянами происходило под улюлюканье завезенных бабушек-кликуш. Их подзуживали мобилизованные московские попы, которых в Круты в этот день наперли отовсюду: Нежина, Борзны, Прилук и даже Бахмача (в частности, в банде титушок засекли и "благочестивого" РПЦ в Бахмачском районе)", - заявил он.

По его словам, ситуация в Крутах остается напряженной.

Читайте также: Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напоминаем:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • После этого начался процесс перехода парафий из УПЦ МП в ПЦУ.
  • Священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: церковь Черниговская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Епифаний подписал указ, которым признает недействительными документы УПЦ КП после 30 января 29 мая 2019, 23:31
Путин и Ко ездят к старцу и просили повлиять на Януковича – СМИ 29 мая 2019, 11:29
Кирилл надеется на конец "притеснений" УПЦ МП при Зеленском 27 мая 2019, 14:51
Все новости
Главные новости
На рок-фестивале Kozak Fest-за урагана обрушилась крыша сцены
Работники полиции, которые стреляли в ребенка, задержаны
МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков
Полицейские могли стрелять в голову 5-летнему мальчику - ГБР
Все новости
язык

Окончательная редакция нового Украинского правописания: основные новации

исследование

У детей и подростков растет чувство тревоги

мнение

На что нас с детства "программирует" LEGO?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів