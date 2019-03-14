Убийство Шеремета: в Госдепе США указывают на отсутствие прогресса в расследовании

В Государственном департаменте США указывают на отсутствие прогресса в расследовании убийства журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом говорится в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 года.

"В течение года ни один человек не был арестован в связи с убийством известного белорусско-российского журналиста Павла Шеремета 2016 года. 2 августа семья Шеремета подала в суд на генерального прокурора, жалуясь на бездействие ГПУ по делу", - говорится в документе.

"Правозащитники и наблюдатели за соблюдением свободы прессы выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в официальном расследовании, что свидетельствует о препятствовании на высоком уровне или некомпетентность в расследовании", - идет речь также в отчете.

При этом, авторы отчета напоминают, что независимые журналистские расследования обнаружили существенные детали, которых следствие, очевидно, не заметило.

"Президент Порошенко выразил недовольство ходом расследования в феврале 2018 года во время пресс-конференции", - сказано также в документе.

Напомним: