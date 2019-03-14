Убийство Шеремета: в Госдепе США указывают на отсутствие прогресса в расследовании
В Государственном департаменте США указывают на отсутствие прогресса в расследовании убийства журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.
Об этом говорится в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 года.
"В течение года ни один человек не был арестован в связи с убийством известного белорусско-российского журналиста Павла Шеремета 2016 года. 2 августа семья Шеремета подала в суд на генерального прокурора, жалуясь на бездействие ГПУ по делу", - говорится в документе.
"Правозащитники и наблюдатели за соблюдением свободы прессы выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в официальном расследовании, что свидетельствует о препятствовании на высоком уровне или некомпетентность в расследовании", - идет речь также в отчете.
При этом, авторы отчета напоминают, что независимые журналистские расследования обнаружили существенные детали, которых следствие, очевидно, не заметило.
"Президент Порошенко выразил недовольство ходом расследования в феврале 2018 года во время пресс-конференции", - сказано также в документе.
Напомним:
- По словам руководителя Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэла Саймона, тот факт, что убийство журналиста за более 2,5 года не раскрыли, крайне смущает и огорчает. По мнению Саймона, или президент Петр Порошенко не хочет правосудия, или есть силы, которые его сдерживают от действий по этому делу.
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.
- В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали.
- В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- Через два с половиной года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
- В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua