Убийство Шеремета: в Госдепе США указывают на отсутствие прогресса в расследовании

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Четверг, 14 марта 2019, 11:48

В Государственном департаменте США указывают на отсутствие прогресса в расследовании убийства журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом говорится в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 года.

"В течение года ни один человек не был арестован в связи с убийством известного белорусско-российского журналиста Павла Шеремета 2016 года. 2 августа семья Шеремета подала в суд на генерального прокурора, жалуясь на бездействие ГПУ по делу", - говорится в документе.

"Правозащитники и наблюдатели за соблюдением свободы прессы выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в официальном расследовании, что свидетельствует о препятствовании на высоком уровне или некомпетентность в расследовании", - идет речь также в отчете.

При этом, авторы отчета напоминают, что независимые журналистские расследования обнаружили существенные детали, которых следствие, очевидно, не заметило.

"Президент Порошенко выразил недовольство ходом расследования в феврале 2018 года во время пресс-конференции", - сказано также в документе.

Напомним:

  • По словам руководителя Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэла Саймона, тот факт, что убийство журналиста за более 2,5 года не раскрыли, крайне смущает и огорчает. По мнению Саймона, или президент Петр Порошенко не хочет правосудия, или есть силы, которые его сдерживают от действий по этому делу.
  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
  • Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко  оказался бывшим сотрудником СБУ.
  • В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
  • Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали.
  • В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
  • Через два с половиной года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
  • В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.

Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета


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