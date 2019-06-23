Князев сказал, когда назначит нового руководителя полиции Киевской области
Нового руководителя полиции Киевской области представят до 28 июня.
Об этом сообщил в воскресенье глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Громадське.
Предыдущий руководитель полиции области был уволен из-за убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.
"Со дня на день и.о. полиции Киевской области прибудет ко мне на доклад с окончанием служебного расследования, мы определимся с превентивными мерами по работе полиции в Переяславе и вообще в полиции Киевской области и анонсируем нового руководителя полиции области, назначение которого я на этой неделе должен согласовать с министром. И подпишу приказ", - рассказал Князев.
Напомним:
- Ранее генерала полиции, экс-главу полиции Киевской области Дмитрия Ценова, который подал рапорт об освобождении от должности в связи с убийством мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, назначили на новую должность в ООС. Ценова назначили членом/старшим оперативной группы Нацполиции в составе объединенных сил ООС.
- 5 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Ценов несет политическую ответственность за действия своих подчиненых, в результате которых погиб пятилетний ребенок в Переяславе-Хмельницком и его отправят на Донбасс.
- Аваков также заявил, что не намерен уходить в отставку, но не снимает с себя политической ответственности.
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
- Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела погиб 5-летний ребенок.
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua