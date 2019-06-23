Князев сказал, когда назначит нового руководителя полиции Киевской области

Нового руководителя полиции Киевской области представят до 28 июня.

Об этом сообщил в воскресенье глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Громадське.

Предыдущий руководитель полиции области был уволен из-за убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

"Со дня на день и.о. полиции Киевской области прибудет ко мне на доклад с окончанием служебного расследования, мы определимся с превентивными мерами по работе полиции в Переяславе и вообще в полиции Киевской области и анонсируем нового руководителя полиции области, назначение которого я на этой неделе должен согласовать с министром. И подпишу приказ", - рассказал Князев.

Напомним: