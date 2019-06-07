Вбивство дитини: у поліції пояснили, яку насправді посаду отримав Ценов

Керівником поліції у зоні проведення Операції об’єднаних сил є заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, а екс-начальник поліції Київщини Дмитро Ценов обіймає дещо іншу посаду.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на коментар речника Нацполіції Ярослава Тракала.

Відповідаючи на питання, хто керує поліцейськими у зоні ООС, Тракало зазначив: "Заступник командувача Об’єднаних сил з діяльності Національної поліції - Костянтин Бушуєв".

Тобто Бушуєв є заступником голови Нацполіції і одночасно заступником керівника ООС з питань роботи поліції.

Водночас "Українській правді" в Нацполіції уточнили, що Ценов обіймає посаду член/старший оперативної групи Нацполіції у складі об’єднаних сил ООС.

За даними поліції, він нестиме службу "у населених пунктах вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей - у складі оперативної групи Національної поліції в об‘єднаному командному пункті ОС".

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