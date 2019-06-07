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Вбивство дитини: у поліції пояснили, яку насправді посаду отримав Ценов

П'ятниця, 7 червня 2019, 18:58

Керівником поліції у зоні проведення Операції об’єднаних сил є заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, а екс-начальник поліції Київщини Дмитро Ценов обіймає дещо іншу посаду.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на коментар речника Нацполіції Ярослава Тракала.

Відповідаючи на питання, хто керує поліцейськими у зоні ООС, Тракало зазначив: "Заступник командувача Об’єднаних сил з діяльності Національної поліції - Костянтин Бушуєв".

Тобто Бушуєв є заступником голови Нацполіції і одночасно заступником керівника ООС з питань роботи поліції.

Водночас "Українській правді" в Нацполіції уточнили, що Ценов обіймає посаду член/старший оперативної групи Нацполіції у складі об’єднаних сил ООС.

За даними поліції, він нестиме службу "у населених пунктах вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей - у складі оперативної групи Національної поліції в об‘єднаному командному пункті ОС".

Читайте більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • 6 червня перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що Ценова призначено "новим керівником поліцейських сил в зоні проведення операції Об’єднаних сил".
  • Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
  • 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому і його відправлять на Донбас.
  • Також Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку, але не знімає з себе політичної відповідальності.
  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу загинула 5-річна дитина.
  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяскандалООСвбивстводіти
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