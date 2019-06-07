Вбивство дитини: у поліції пояснили, яку насправді посаду отримав Ценов
Керівником поліції у зоні проведення Операції об’єднаних сил є заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, а екс-начальник поліції Київщини Дмитро Ценов обіймає дещо іншу посаду.
Про це пише "Укрінформ" із посиланням на коментар речника Нацполіції Ярослава Тракала.
Відповідаючи на питання, хто керує поліцейськими у зоні ООС, Тракало зазначив: "Заступник командувача Об’єднаних сил з діяльності Національної поліції - Костянтин Бушуєв".
Тобто Бушуєв є заступником голови Нацполіції і одночасно заступником керівника ООС з питань роботи поліції.
Водночас "Українській правді" в Нацполіції уточнили, що Ценов обіймає посаду член/старший оперативної групи Нацполіції у складі об’єднаних сил ООС.
За даними поліції, він нестиме службу "у населених пунктах вздовж лінії розмежування на території Донецької та Луганської областей - у складі оперативної групи Національної поліції в об‘єднаному командному пункті ОС".
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Нагадаємо:
- 6 червня перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що Ценова призначено "новим керівником поліцейських сил в зоні проведення операції Об’єднаних сил".
- Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
- 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому і його відправлять на Донбас.
- Також Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку, але не знімає з себе політичної відповідальності.
- 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу загинула 5-річна дитина.
- 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
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