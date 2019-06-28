Белый дом: Трамп и Путин обсудили Украину

Президент США Дональд Трамп завершил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Оба они согласились, что улучшение отношений было в обоюдных интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении Белого дома.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) 28 червня 2019 р.

В начале встречи президент США сказал, что для него большая честь встречаться с президентом РФ, а представители обеих стран должны обсудить много вопросов: торговлю, разоружения и протекционизм.

"Мы собираемся обсудить много разных тем. У нас была хорошая встреча, очень хорошие отношения, и мы рассчитываем вместе хорошо использовать это время. Много положительных вещей должно произойти в отношениях", - сказал Трамп.

Путин заявил, что не может не согласиться с Трампом, поскольку "нам есть о чем поговорить". "Все темы определены. Мы давно не виделись, действительно, со времени встречи в Хельсинки, правда наши сотрудники работали, дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - отметил Путин.

При этом представители средств массовой информации спросили у Трампа, говорили ли они с Путиным о захваченных украинских судах и моряках.

"Мы не обсуждали это", - ответил американский президент, цитирует УНИАН.

Напомним,