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Белый дом: Трамп и Путин обсудили Украину

Пятница, 28 июня 2019, 09:59
Белый дом: Трамп и Путин обсудили Украину

Президент США Дональд Трамп завершил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Оба они согласились, что улучшение отношений было в обоюдных интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении Белого дома.

В начале встречи президент США сказал, что для него большая честь встречаться с президентом РФ, а представители обеих стран должны обсудить много вопросов: торговлю, разоружения и протекционизм.

"Мы собираемся обсудить много разных тем. У нас была хорошая встреча, очень хорошие отношения, и мы рассчитываем вместе хорошо использовать это время. Много положительных вещей должно произойти в отношениях", - сказал Трамп.

Путин заявил, что не может не согласиться с Трампом, поскольку "нам есть о чем поговорить". "Все темы определены. Мы давно не виделись, действительно, со времени встречи в Хельсинки, правда наши сотрудники работали, дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - отметил Путин.

При этом представители средств массовой информации спросили у Трампа, говорили ли они с Путиным о захваченных украинских судах и моряках.

"Мы не обсуждали это", - ответил американский президент, цитирует УНИАН.

Напомним,

  • В ноябре Трамп решил отменить встречу с российским коллегой из-за того, что Россия не вернула захваченные корабли Украины и не освободила моряков. Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявлял, что встреча не состоится, пока Россия не освободит пленных.

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Темы: ПутинТрампУкраина
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