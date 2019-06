Белый дом: Трамп и Путин обсудили Украину

Президент США Дональд Трамп завершил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Оба они согласились, что улучшение отношений было в обоюдных интересах и интересах мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - говорится в сообщении Белого дома.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine.