В киевском метро с сентября будут строить туалеты

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Понедельник, 3 июня 2019, 15:22

С 1 сентября вступят в силу обновленные государственные строительные нормы, согласно которым на новых и реконструированных станциях метро будут предусмотрены туалеты для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Туалеты должны размещаться на входе/выходе со станций. Это оптимальное размещение, которое реализуемо с технической точки зрения и будет удобно для людей", – сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

 
Фото: Кабмин

Согласно обновленной ГСН, проектируемые санузлы должны размещаться вестибюле станции и быть доступными для всех групп населения, включая людей с инвалидностью.

Напомним:

  • Новая ГСН разработана "Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций" на замену действующей ГСН от 2010 года.
  • В ГСН также указано, что на новых станциях метро должны быть грузопассажирские лифты, на реконструируемых станциях – специальные подъемники на лестницах, системы навигации, тактильные элементы, аудиоуказатели и прочее.
  • До 31 октября жетоны для проезда в метро полностью выведут из обращения.

Украинская правда

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Темы: метро Киев


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