В киевском метро с сентября будут строить туалеты
С 1 сентября вступят в силу обновленные государственные строительные нормы, согласно которым на новых и реконструированных станциях метро будут предусмотрены туалеты для пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.
"Туалеты должны размещаться на входе/выходе со станций. Это оптимальное размещение, которое реализуемо с технической точки зрения и будет удобно для людей", – сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Согласно обновленной ГСН, проектируемые санузлы должны размещаться вестибюле станции и быть доступными для всех групп населения, включая людей с инвалидностью.
Напомним:
- Новая ГСН разработана "Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций" на замену действующей ГСН от 2010 года.
- В ГСН также указано, что на новых станциях метро должны быть грузопассажирские лифты, на реконструируемых станциях – специальные подъемники на лестницах, системы навигации, тактильные элементы, аудиоуказатели и прочее.
- До 31 октября жетоны для проезда в метро полностью выведут из обращения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua