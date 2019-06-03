В киевском метро с сентября будут строить туалеты

С 1 сентября вступят в силу обновленные государственные строительные нормы, согласно которым на новых и реконструированных станциях метро будут предусмотрены туалеты для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Туалеты должны размещаться на входе/выходе со станций. Это оптимальное размещение, которое реализуемо с технической точки зрения и будет удобно для людей", – сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Фото: Кабмин

Согласно обновленной ГСН, проектируемые санузлы должны размещаться вестибюле станции и быть доступными для всех групп населения, включая людей с инвалидностью.

Напомним: