Помпео: США продолжат оказывать давление на Россию в вопросе MH17
Официальный Вашингтон продолжит добиваться ответственности от России из-за применения ею боевого оружия по гражданскому самолету Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом.
Об этом заявил в понедельник во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.
"Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", - подчеркнул Майкл Помпео.
В этой связи он подтвердил, что Россия должна была продемонстрировать большее взаимодействие и предпринять соответствующие шаги.
"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", - подчеркнул госсекретарь США.
Напомним:
- В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в сбитии "Боинга" в небе над Донбассом.
- 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
- Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.