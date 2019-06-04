Помпео: США продолжат оказывать давление на Россию в вопросе MH17

Официальный Вашингтон продолжит добиваться ответственности от России из-за применения ею боевого оружия по гражданскому самолету Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом.

Об этом заявил в понедельник во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

"Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", - подчеркнул Майкл Помпео.

В этой связи он подтвердил, что Россия должна была продемонстрировать большее взаимодействие и предпринять соответствующие шаги.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", - подчеркнул госсекретарь США.

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