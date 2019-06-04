Европейская народная партия приняла партию Садового, Народный фронт и Солидарность - на паузе

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Вторник, 4 июня 2019, 14:03

Европейская народная партия (ЕНП) приняла решение о предоставлении статуса наблюдателя украинской партии "Самопомощь", а при выполнении ряда условий может предоставить такой же статус "Европейской солидарности" Петра Порошенко (ранее БПП) и "Народному фронту".

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕНП.

Заявки трех украинских партий на вхождение в семью партий ЕНП рассматривались вместе на заседании политической ассамблеи, состоявшейся во вторник в Брюсселе. По его итогам ЕНП удовлетворила в полном объеме одну из заявок.

"Политическая ассамблея приняла "Объединение Самопомощь" как своего члена-наблюдателя", - говорится в официальном сообщении.

Что касается других партий, то, как говорится в сообщении, решение не является окончательным.

"Члены Политической ассамблеи также договорились, что после выборов, которые приближаются, статус наблюдателя будет предоставлен также" Европейской солидарности "и" Народному фронту ". Их членство вступит в силу при двух условиях - продолжение сотрудничества (с ЕНП) в рамках антикоррупционной стратегии и подтверждения статуса жизнеспособной политической силы", - подчеркнуть в партии.

Европейская правда

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Темы: ЕС Порошенко Садовый Европарламент


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