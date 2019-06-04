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Под Киевом из-за масштабного пожара меряют уровень загрязнения воздуха

Вторник, 4 июня 2019, 15:37

Из-за пожара на птицефабрике в Василькове в 30 км от Киева мобильная лаборатория Киевской службы спасения измеряет долю продуктов горения в воздухе на Кольцевой столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Также отмечается, что стационарные посты контроля воздуха круглосуточно отслеживают уровень загрязнения воздуха.

 
КМДА

Пожар распространился на полтора гектара территории фабрики.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 14.25 пожар ликвидирован.

 
 
ДСНС

Напомним:

  • 4 июня в полдень в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о возгорании на птицефабрике "Ясенсвит".
  • К тушению привлекли 50 пожарных личного состава и 13 единиц техники ДСНС.

Украинская правда
Темы: пожарКиевГСЧС
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