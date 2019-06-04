Под Киевом из-за масштабного пожара меряют уровень загрязнения воздуха
Вторник, 4 июня 2019, 15:37
Из-за пожара на птицефабрике в Василькове в 30 км от Киева мобильная лаборатория Киевской службы спасения измеряет долю продуктов горения в воздухе на Кольцевой столицы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Также отмечается, что стационарные посты контроля воздуха круглосуточно отслеживают уровень загрязнения воздуха.
Пожар распространился на полтора гектара территории фабрики.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 14.25 пожар ликвидирован.
Напомним:
- 4 июня в полдень в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о возгорании на птицефабрике "Ясенсвит".
- К тушению привлекли 50 пожарных личного состава и 13 единиц техники ДСНС.
Украинская правда