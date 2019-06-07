Кива бросил социалистов и ушел в партию Медведчука

Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины и присоединился к команде кума президента России, Виктора Медведчука "Оппозиционной платформе - "За Жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба СПУ.

Отмечается, что новым главой Соцпартии избран председатель Полтавской облорганизации СПУ Сергей Чередниченко.

"Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня", - говорится в сообщении.

"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде оппозиционная платформа "За Жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину", - заявил Кива.

"Наши политические взгляды совпадают и мы намерены и далее бороться за социальную справедливость и защищать людей – уже в парламенте", - добавил он.

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Третий лишний. Почему Левочкин с Медведчуком готовятся к выборам без Ахметова

Напомним:

6 июня на съезде "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук заявил, что платформа будет участвовать в парламентских выборах 21 июля.

В список партии попали Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак, а также экс-нардеп от "Партии регионов" Вадим Столар, Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина), Игорь Абрамов, оппоблоковец Николай Скорик,Григорий Суркис, Игорь Кисилев, Ренат Кузьмин (экс-первый заместитель генпрокурора).

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