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Допинговый скандал: Дисквалификация российских легкоатлетов продолжается

Воскресенье, 9 июня 2019, 20:43

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как сообщает DW, 9 июня участники совета IAAF отказались восстанавливать членство россиян, приостановленное в 2015 году в связи с массовыми случаями применения допинга.

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен заявил, что принятие такого решения руководству организации порекомендовала его команда.

Он отметил, что IAAF проверит информацию СМИ о том, что два российских тренера и один врач, отстраненные от работы со спортсменами, продолжают свою деятельность.

Следующее заседание совета IAAF состоится за несколько дней до начала чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар).  Таким образом, мировое первенство, очевидно, пройдет без российской сборной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияспорт
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