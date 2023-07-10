War Speeches. Россия жалуется на военную помощь Украине и продолжает ядерный шантаж накануне саммита НАТО в Вильнюсе

Минулого тижня (3–9 липня) Україна активно працювала, щоб отримати гарантії вступу до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11–12 липня.

З Туреччини до України повернулися п'ять командирів, які боронили Маріуполь. Це викликало публічну істерику в Кремлі, як і ухвалене США рішення передати Україні касетні боєприпаси.

Росія продовжує дискредитаційну кампанію, щоб зірвати постачання озброєння для України та погрожує завдати ударів по українських атомних електростанціях.

Нижче розповідаємо про ключові заяви і події воєнного тижня.

За крок до Вільнюса: останні дипломатичні зусилля України напередодні саміту

11–12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, до якого активно готується Україна. Наші дипломати сформували два очікування від події: політичне рішення про запрошення до НАТО та гарантії безпеки, поки триватиме вступ до Альянсу.

За словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, напередодні саміту Україна активно переконує партнерів ухвалити потрібне рішення і має певні успіхи. "Ми з ранку до ночі бачимо Вільнюський саміт і постійно ведемо перемовини… Зараз ми увійшли в дуже інтенсивну фазу перемовин. Вони непрості. Вже є здобутки, але це ще не ті здобутки, які повністю нас задовольняють", – сказав дипломат 3 липня в ефірі телемарафону.

Так, відомо, що Болгарія та Португалія стали 22-ю і 23-ю країнами, які підписали з Україною декларації про членство в НАТО. Україна також отримала публічну підтримку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Той за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським, який 7 липня відвідав Стамбул, зазначив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на саміті у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи.

По-перше, лідери країн Альянсу погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами та НАТО. По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО. "І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну до її мети", – додав Столтенберг.

Також очільник НАТО висловив упевненість, що лідери країн Альянсу дійдуть згоди щодо формулювання про майбутнє членство України в НАТО, але зараз він не готовий розкривати деталі.

Разом з тим, 9 липня видання Politico повідомило, що невелика група держав НАТО веде "несамовиті переговори в останню хвилину", аби завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту.

Вже, у понеділок 10 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Це, за словами міністра, значно скоротить шлях нашої країни до НАТО.

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Касетні боєприпаси для України та російська істерика

Ще одна подія, пов'язана з посиленням українського військового потенціалу, – ухвалення у США рішення про передачу Україні касетних боєприпасів (снарядів, які містять багато дрібних вибухових пристроїв — ОПОРА). Вони увійшли до нового пакету військової допомоги, оголошеного 7 липня.

Президент США підкреслив, що Україна отримуватиме касетні боєприпаси під час "перехідного періоду", поки американці не налагодять виробництво більшої кількості 155-мм артилерійських снарядів. Цю тезу також підтвердив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він додав, що Київ також запевнив "у межах свого письмового запиту", що обережно використовуватиме касетні снаряди з мінімальним ризиком для цивільного населення – наприклад, не застосовуватиме їх там, де живуть цивільні.

Своєю чергою очільник українського міністерства оборони Олексій Рєзніков повідомив у твіттері, що Україна має 5 принципів використання касетних боєприпасів:

Вони використовуватимуться лише для деокупації українських територій. Їх не застосовуватимуть у Росії. Сили оборони не будуть використовувати їх у міських районах, аби уникнути ризиків для цивільних. Натомість їх спрямовуватимуть лише в місця скупчення російських військових для прориву рубежів оборони ворожої армії. Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та зон її застосування. Після деокупації українських територій і перемоги місця використання касетних боєприпасів будуть пріоритетними для розмінування. Україна повідомлятиме своїх партнерів про застосування цих боєприпасів і їхню ефективність, щоб забезпечити прозоре звітування й контроль.

Передача касетних боєприпасів викликала істерику в Росії. Так, депутат Держдуми Лєонід Слуцкій апелює до того, що їх застосування може завдати значної шкоди цивільному населенню. При цьому політик "забув", що Росія використовує цю зброю проти цивільного населення України. Такі випадки зафіксовані в Краматорську, Миколаєві й Харкові. Також Слуцькій апелював до того, що касетні боєприпаси заборонені спеціальною Конвенцією, але ні США, ні Україна, на навіть Росія її не підписали.

В російському МЗС використали інші пропагандистські наративи. Перший – це те, що передача касетних боєприпасів затягує війну. Другий – український контрнаступ (який з об'єктивних причин не може бути таким швидким, як усім цього хочеться – ОПОРА) нібито провалився. Ця риторика має на меті зірвати постачання зброї Україні: мовляв, це марна трата ресурсів, яка не дає жодного результату.

Ще одним тригером для Росії стало повернення п'яти командирів, які захищали Маріуполь, з Туреччини, де вони перебували з вересня минулого року після звільнення з російського полону. Щоб пояснити це рішення, речник Путіна Дмітрій Пєсков використав кілька типових для себе наративів: зовнішні сили змусили Туреччину піти на такий крок, а український контрнаступ зазнає невдач, тому їй віддали 5 захисників Маріуполя.

Звісно, такі заяви робити простіше, ніж визнавати свої поразки на міжнародній арені.

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Кремль намагається зменшити військову допомогу Україні та запроваджує звання "Місто-герой СВО"

Зміцнення обороноздатності України внаслідок військової допомоги західних партнерів серйозно непокоїть Росію. Агресор активно поширює дезінформацію щодо наданого західного озброєння, аби дискредитувати Україну.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмітрій Мєдведєв, перебуваючи на виробництві систем та засобів російського ППО (Обухівський завод), бідкався, що коаліція країн НАТО нарощує бойові можливості української армії, надаючи сучасні засоби поразки з підвищеною дальністю.

"Тому ситуація дуже серйозна і нам справді потрібно створювати надійну систему протиповітряної оборони як у зоні СВО, так і для об'єктів віддалених від зони зіткнення", — сказав Мєдведєв.

Також політик просував наратив про те, що для закінчення війни потрібно зупинити постачання західного озброєння: мовляв, тоді "СВО закінчиться через декілька днів".

Водночас представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що неонацистські угруповання беруть безпосередню участь у заворушеннях у Франції.

"Зброя, поставлена Києву, опиняється в руках протестувальників і застосовується проти поліції у Франції. Президент Емануель Макрон сказав про це своєму народові?", — вигадує Захарова.

Також вона порівняла українську владу з "анфан террібль", з якою, мовляв, краще навіть не домовлятися, а постійно догоджати. Ба більше, Захарова заявила про масштабне "полювання" США за озброєннями радянського, російського та західного походження для передачі їх Києву.

За її словами, на країни чинять безпрецедентний тиск, застосовують методи залякування та шантажу "аж до загроз фізичної розправи". Речниця МЗС закликала країни не піддаватися на західні обіцянки, а в протилежному випадку пригрозила негативними наслідками для двосторонніх відносин з РФ.

Російська сторона також звинуватила Україну в тероризмі, коли 4 липня Московську область атакували 5 невідомих безпілотників. МЗС Росії одразу заявило, що Україна намагалася здійснити теракти по об'єктах цивільної інфраструктури, хоча російські ЗМІ самі ж визнали, що були атаковані саме військові об’єкти. Російське відомство навіть звинуватило Сполучені Штати та союзників у "накачуванні" України зброєю, без якої "подібні атаки були б неможливі".

Натомість агресор цинічно продовжує вбивати цивільне населення України. Минулого тижня Росія атакувала безпілотником багатоповерхівку у Сумах, вдарила іскандером по Первомайському, обстріляла Білозерську громаду та влучила калібром у житловий будинок у Львові. Однак російське Міноборони звітувало про "влучне знищення дислокації особового складу ЗСУ та іноземних найманців".

Росія, застосовуючи іранські дрони для ударів по цивільних об’єктах в Україні, ще й порушує резолюцію Радбезу ООН №2231, яку підтримала в 2015 році. Резолюція затверджувала іранську ядерну угоду, але також обмежила Іран в отриманні й передачі збройних технологій, зокрема безпілотників.

На засіданні Радбезу 6 липня постпред Росії в ООН Васілій Нєбєнзя назвав фотографії збитих іранських безпілотників в Україні фейком, але водночас виступив проти інспекції ООН щодо застосованих в Україні дронів. Російська сторона очевидно не зацікавлена в перевірках, бо, за даними американської розвідки, агресор активно будує завод з виробництва іранських дронів-камікадзе, а матеріали для будівництва надає Іран.

Росія прагне забезпечити постійне постачання зброї, техніки та живої сили для війни, паралельно скаржачись, що Україні надають зброю для самозахисту.

4 липня під час наради з питань доукомплектування Збройних сил РФ Дмітрій Медведєв заявив, що у 2023 році у російське військо прийняли 185 тисяч контрактників. Крім того, він запропонував передавати на потреби "спецоперації" конфісковану в браконьєрів техніку, зокрема швидкохідні катери, автомобілі, гусеничне обладнання.

Водночас для підтримки фронту Росія може відправити більше чеченців і ув'язнених на лінію фронту в найближчі тижні. Bloomberg, посилаючись на представників європейської розвідки, зазначає, що російським військам треба компенсувати дефіцит сил через відхід бійців "Вагнера", тому Кремль шукає таких можливостей в умовах уникнення загальної мобілізації.

Втім, Кремль продовжує вірити у безумовне виконання цілей так званої "спецоперації" та жити в "паралельній реальності". Члени Уряду РФ разом із Владіміром Путіним переймаються підтримкою туристичного сезону в Криму та думають, як переправляти людей до окупованого півострова, бо через запроваджений огляд усіх транспортних засобів утворилися багатокілометрові черги. Врешті, окупанти вирішили переправляти відпочивальників з автомобілями двома великими десантними кораблями.

Партія "ЛДПР" внесла в Державну Думу законопроєкт про встановлення звання "Місто-герой спеціальної військової операції". Окупанти хочуть встановити у "містах-героях" пам'ятні стели з зображенням герба міста, а також музеї, "присвячені героїчним подвигам та стійкості мешканців у ході СВО". Втім, Сили Оборони України з кожним днем наближають зовсім протилежні події, де російським злочинцям світить лише правосуддя.

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Мєдвєдєв погрожує завдати удару по трьох українських АЕС, хоча російський теракт на ЗАЕС все ще актуальний

У середині минулого тижня керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The Times заявив, що ризик російського теракту на окупованій Запорізькій АЕС "потихеньку зменшується". Це, беззаперечно, стало певним позитивним сигналом, як і повідомлення МАГАТЕ про те, що експерти організації поки не виявили ознак мінування ЗАЕС, закликавши "не розслаблятись" – вони не відвідали частину приміщень, наприклад, дах. Саме на зовнішній крівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Цю інформацію підтверджували й дані сервісу Planet Labs.

Про реальність загрози провокацій свідчить і те, що 5 липня на засіданні Ставки верховнокомандувача розглядали питання захисту АЕС, а 8 липня українська розвідка заявила про те, що росіяни продовжують мінування ЗАЕС. Йшлося про встановлення мінно-вибухових загороджень у технічних приміщеннях та машинних залах.

Також, за повідомленням Кабміну, українська влада розробляє алгоритм евакуації населення з територій поблизу ЗАЕС. Очільниця Мінреінтеграції з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук підкреслила: "Ми на війні. Тому маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Наші дії мають бути чіткими та злагодженими",

Цікаво, що 6 липня на ЗАЕС приїздили заступник керівника адміністрації президента РФ Сєрґєй Кірієнко та окупаційний "очільник" Запорізької області Євґєній Баліцкій, які нібито переконалися, що "станція працює в штатному режимі, порушень меж безпеки немає". За день до цього прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков взагалі заявляв, що на Запорізькій атомній електростанції нібито існує "велика загроза диверсії з боку київського режиму, яка може бути катастрофічною за своїми наслідками", а лідер фракції "ЛДПР" у Держдумі РФ Лєонід Слуцкій стверджував: "усе вказує на те, що Зеленський має намір викласти "останню карту" на стіл перед самітом НАТО і підірвати Запорізьку АЕС".

У Білому домі заявляють, що уважно стежать за ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції, та підкреслюють, що "АЕС не може бути об’єктом у зоні бойових дій". Також 7 липня політична радниця місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер заявила, що РФ повинна негайно вивести свої війська з території ЗАЕС та безпечно повернути її під контроль України: "Росія шокувала світ своїм поводженням з персоналом станції та бездумним нехтуванням ядерною безпекою".

Росія ж не збирається відмовлятися від абсолютно безглуздої риторики та погроз. Минулого тижня Кремль активізував шантаж та активно використовував для цього, як і раніше, заступника голови Ради безпеки РФ Дмітрія Мєдведєва. Так, у статті "Епоха протистояння" для "Російської газети" [офіційне видання уряду РФ] Мєдвєдєв лякає читачів апокаліпсисом та стверджує, що світ перебуває у протистоянні набагато гіршому, ніж у період Карибської кризи. За його словами противники, Кремля – "кінчені придурки", бо вирішили "розгромити найкрупнішу ядерну державу – Росію". В цій же статті йдеться про те, що "ядерна зброя вже застосовувалася відомо ким і де, а значить, ніякого табу немає".

Цікаво, що Мєдвєдєв також вимагає, щоб не було "ніякої АнтиРосії", а "Київський нацистський режим був анігільований". І Заходу нібито "доведеться це прийняти, якщо він не хоче апокаліптичного кінця нашої недосконалої цивілізації".

Вже за кілька днів після публікації статті заступник голови Ради безпеки РФ заявляв, що всяка війна, навіть світова, може бути завершена дуже швидко. "Або якщо підписано мирний договір, або якщо зробити те, що зробили американці в 1945 році, коли вони використали свою ядерну зброю і розбомбили два японських міста". Своєю чергою 9 липня Мєдвєдєв пригрозив: якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської АЕС, то "необхідно розглядати сценарій "одночасного російського удару по Південноукраїнській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі". Таким чином, залишається лише констатувати, що російський ядерний шантаж трииває з новою інтенсивністю.

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