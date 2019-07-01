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Жара в Украине снова сменится дождем

Понедельник, 1 июля 2019, 12:21
Жара в Украине снова сменится дождем

Первый день июля будет достаточно жарким, но уже 2 июля придет прохлада в виде кратковременных дождей и гроз.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"2 июля, с севера к нам приблизится атмосферный фронт. Он принесет на северные области Украины, местами на запад, центр, а вечером и в Харьковскую область кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет сухо и солнечно", - отмечает синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, 2 июля ночью будет +17+21, днем ​​от +26+28 на западе до +31+34 на востоке и юге, дожди с грозами. Солнечно будет только в Запорожской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму. 

 

"В Киеве 2 июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы", - отмечает Диденко.

3 и 4 июля воздух станет прохладнее еще на несколько градусов.

"Да и вообще, до конца недели сильная жара в Украине маловероятна, только на юге и юго-востоке Украины высокие градусы будут оседать красивым загаром на шее тружеников и всей фигуре временных бездельников-курортников", - подытожила Диденко.

Украинская правда

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Темы: погода
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