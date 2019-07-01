Украинцев предупреждают о градах и сильных дождях

Спасатели предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 июля ночью в западных и северных областях, днем в стране, кроме юга, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град", - сказано в сообщении.

Напомним: