Украинцев предупреждают о градах и сильных дождях

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Понедельник, 1 июля 2019, 17:45

Спасатели предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 июля ночью в западных и северных областях, днем в стране, кроме юга, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град", - сказано в сообщении.

Напомним:

  • По данным синоптиков 2 июля в Украину придет прохлада.

Украинская правда

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Темы: погода


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