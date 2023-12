Манхэттен несколько часов был без света: не работало метро, ​​остановились лифты

В субботу вечером большая часть Манхэттена в Нью-Йорке на несколько часов осталась без электроснабжения.

Как сообщает Reuters, произошли сбои в работе метрополитена, перестали работать магазины и театры Бродвея, много людей застряли в обесточенных лифтах.

Отмечается, что без электроснабжения остались более 73 000 квартир и офисов. Оно исчезло незадолго до 21 часа и было восстановлено около полуночи.

A wide swath of New York’s Manhattan borough was plunged into darkness following a transformer explosion, leaving more than 70,000 households without power. https://t.co/DdJdsvm2Xj pic.twitter.com/FcUD2JyJcd

О погибших и пострадавших в результате блэкаута не сообщается.

Директор энергоснабжающей компании Con Edison Джон Макавой заявил, что причина сбоя неизвестна, но она не связана с чрезмерной нагрузкой.

Пожарные сообщили, что в субботу произошел пожар в трансформаторе.

"Из того, что мы видим сейчас, это просто механическая проблема", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

With the power back on, I’ve directed City agencies to investigate this evening’s blackout. They’ll work with ConEd to get to the bottom of what happened tonight and prevent another widespread outage like this. https://t.co/r8Cl41SDsU