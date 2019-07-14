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Манхэттен несколько часов был без света: не работало метро, ​​остановились лифты

Воскресенье, 14 июля 2019, 10:32

В субботу вечером большая часть Манхэттена в Нью-Йорке на несколько часов осталась без электроснабжения.

Как сообщает Reuters, произошли сбои в работе метрополитена, перестали работать магазины и театры Бродвея, много людей застряли в обесточенных лифтах.

Отмечается, что без электроснабжения остались более 73 000 квартир и офисов. Оно исчезло незадолго до 21 часа и было восстановлено около полуночи.

О погибших и пострадавших в результате блэкаута не сообщается.

Директор энергоснабжающей компании Con Edison Джон Макавой заявил, что причина сбоя неизвестна, но она не связана с чрезмерной нагрузкой.

Пожарные сообщили, что в субботу произошел пожар в трансформаторе.

"Из того, что мы видим сейчас, это просто механическая проблема", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он также поручил расследовать причины отключения электроэнергии и предотвратить подобные случаи в будущем.

Украинская правда
Темы: США
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