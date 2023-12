Манхеттен кілька годин був без світла: не працювало метро, зупинилися ліфти

У суботу ввечері велика частина Манхеттена в Нью-Йорку на кілька годин лишилася без електропостачання.

Як повідомляє Reuters, сталися збої в роботі метрополітену, перестали працювати магазини і театри Бродвею, чимало людей застрягли у знеструмлених ліфтах.

Зазначається, що без електропостачання залишилися понад 73 тисячі квартир та офісів. Воно зникло незадовго до 21 години та було відновлено близько опівночі.

A wide swath of New York’s Manhattan borough was plunged into darkness following a transformer explosion, leaving more than 70,000 households without power. https://t.co/DdJdsvm2Xj pic.twitter.com/FcUD2JyJcd

Про загиблих та постраждалих внаслідок блекауту не повідомляється.

Директор енергопостачальної компанії Con Edison Джон Макавой заявив, що причина збою невідома, але вона не пов'язана з надмірним навантаженням.

Пожежники повідомили, що у суботу сталася пожежа в трансформаторі.

"Із того, що ми бачимо на даний момент, це просто механічна проблема", - заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

With the power back on, I’ve directed City agencies to investigate this evening’s blackout. They’ll work with ConEd to get to the bottom of what happened tonight and prevent another widespread outage like this. https://t.co/r8Cl41SDsU