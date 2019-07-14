Манхеттен кілька годин був без світла: не працювало метро, зупинилися ліфти

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Неділя, 14 липня 2019, 10:32

У суботу ввечері велика частина Манхеттена в Нью-Йорку на кілька годин лишилася без електропостачання.

Як повідомляє Reuters, сталися збої в роботі метрополітену, перестали працювати магазини і театри Бродвею, чимало людей застрягли у знеструмлених ліфтах.

Зазначається, що без електропостачання залишилися понад 73 тисячі квартир та офісів. Воно зникло незадовго до 21 години та було відновлено близько опівночі.

Про загиблих та постраждалих внаслідок блекауту не повідомляється.

Директор енергопостачальної компанії Con Edison Джон Макавой заявив, що причина збою невідома, але вона не пов'язана з надмірним навантаженням.

Пожежники повідомили, що у суботу сталася пожежа в трансформаторі.

"Із того, що ми бачимо на даний момент, це просто механічна проблема", - заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Він також доручив розслідувати причини відключення електроенергії та запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Українська правда

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Теми: США


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