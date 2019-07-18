Новости 18 июля: Схема в оборонке, двойное гражданство и новые рейтинги

Еще одна схема хищений в оборонке, двойное гражданство для тех, кто живет за границей, 5 партий, которые проходят в Раду в воскресение — новости, которые были актуальны 18 июля.

О схеме в оборонке

Президент Владимир Зеленский заявил, что в правоохранительные органы передано еще одно дело относительно хищений в оборонной промышленности во времена предыдущей власти.

О двойном гражданстве

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

О рейтингах

В следующее воскресенье шансы попасть в состав следующей Верховной Рады имеют 5 партий. Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%), партия "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и партия "Голос" (5,9%).

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Зеленский направил обращение к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой собрать внеочередное заседание Верховной Рады до 19 июля.

В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России пытались дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным парламентским выборам. Отмечается, что с начала этого года по заданию представителя спецслужб РФ жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях.

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы договорилась с представителями боевиков об обмене 69 украинских заложников на 208 человек, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы.

Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в Верховную Раду депутата-беглеца Александра Онищенко. Основанием для его допуска к выборам стало то, что он якобы учился верховой езде в Испании. Это признали достаточным доказательством того, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений". Об этом он сказал 18 июля на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" своим кумом Виктором Медведчуком.