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Новини 18 липня: Схема в оборонці, подвійне громадянство та нові рейтинги

Четвер, 18 липня 2019, 21:00

Ще одна схема розкрадань в оборонці, подвійне громадянство для тих, хто живе за кордоном, 5 партій, які проходять у Раду в неділю — новини, які були актуальні 18 липня.

Про схему в оборонці

Президент Володимир Зеленський заявив, що до правоохоронних органів передана ще одна справа щодо розкрадань в оборонній промисловості за часів президентства Петра Порошенка.

Про подвійне громадянство

Київ може почати надавати етнічним українцям, що живуть за кордоном, друге громадянство – України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах.

Про рейтинги

Наступної неділі шанси потрапити у склад наступної Верховної Ради мають 5 партій. Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (10,5%), партія "Європейська Солідарність" (7,7%), "Батьківщина" (6,9%) та партія "Голос" (5,9%).

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Зеленський направив звернення до спікера парламенту Андрія Парубія із проханням зібрати позачергове засідання Верховної Ради до 19 липня.

У Службі безпеки заявили, що спецслужби Росії намагалися дестабілізувати внутрішню ситуації в Україні та вплинути на хід та підготовку до позачергових парламентських виборів. Зазначається, що з початку цього року за завданням представника спецслужб РФ мешканка Дніпра створила та здійснювала адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах.

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи домовилась із представниками бойовиків про обмін 69 українських заручників на 208 осіб, які перебувають у закладах української пенітенціарної системи.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка. Підставою для його допуску до виборів стало те, що він нібито навчався верхової їзди в Іспанії. Це визнали достатнім доказом того, що Онищенко був поза межами України з поважних причин. 

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія буде підтримувати "будь-які політичні сили в Україні, якщо вони будуть рухатися до відновлення повноформатних двосторонніх відносин". Про це він сказав 18 липня на зустрічі з главою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" своїм кумом Віктором Медведчуком.

Українська правда

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