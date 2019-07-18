Мосийчук говорит, что снялся с выборов и был техническим кандидатом Кононенко

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что ему предлагали быть техническим кандидатом Игоря Кононенко на 94 избирательном округе, но он снимается с выборов в Верховную Раду.

Об этом он написал в Facebook.

"Я решил снять свою кандидатуру с выборов на 94 избирательном округе на досрочных выборах народных депутатов", - сказал он на опубликованном видео.

Отметим, что избирательные бюллетени уже напечатали с фамилией Мосийчука и по закону "О выборах народных депутатов" он уже не может снять свою кандидатуру.

По ч.5 ст. 61 ЦИК может "принять решение об отмене регистрации кандидата в депутаты в случае обращения кандидата в депутаты не позднее чем за 12 дней до дня голосования с письменным заявлением об отказе баллотироваться".

По словам Мосийчука, решение он принял из-за некоторых факторов. В частности, он заявил, что вообще не собирался участвовать на выборах на 94 округе.

"Случилось так, что на меня вышли жители Василькова, люди которых я знаю не один год, и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом Игоря Кононенко", - сказал Мосийчук.

Нардеп намекнул, что после этого предложения решил "вернуть долги" Кононенко и наказать его.

Мосийчук заявил, что после этого вышел на медийщика олигарха Игоря Коломойского Александра Дубинского, который также идет в Раду на округе Кононенко.

В частности, Мосийчук называет имя Ирины Наконечной, которая якобы от имени Кононенко предлагала ему ряд действий, направленных на дискредитацию телеканала Коломойского "1+1" и Дубинского.

Мосийчук также рассказывает, что вклад для регистрации кандидатом в нардепы за него также оплатила Наконечная.

Нардеп говорит, что в начале июля на него вышел главный свидетель по делу Геннадия Корбана - Валентин Манько. Он рассказывает, что трижды с ним встречался и "пытался доказать преступный сговор и попытку подкупа депутата".

Мосийчук утверждает, что Манько предложил ему 20 тысяч долларов, чтобы тот снялся с выборов.

"Бери 20 тысяч, мы еще можем 10 дать, бери свою молодую жену и езжай на две недели куда-то отдыхать", - цитирует Мосийчук якобы Манько.

Экс-радикал считает, что его пытались запугать, чтобы он "не кошмарил" Кононенко выборы и написал ряд заявлений в Нацполиции о попытке влияния и подкупа.

Нардеп рассказал, что после выхода из радикальной партии Олега Ляшко собирался идти в Раду на своей родной Полтавщине, но РПЛ выставила на одном из округов Виталия Калисниченка, а на 148 округе Игоря Линчевского и он решил не принимать участие в выборах вообще и, таким образом, освободить место им.

По словам Мосийчука, Кононенко, пятый президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, экс-генпрокурор Виктор Шокин причастны к сфабрикованному делу против него и сейчас против них возбуждено уголовное производство.

В доказательство своих слов Мосийчук ссылается на переписку якобы Кононенко и беглого нардепа Александра Онищенко.

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Напомним: