Разведение сил в Станице Луганской: ОБСЕ видела мужчин с повязками "СЦКК"

Возле Станицы Луганской, где провели разведение сил, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали мужчин в камуфляже с нарукавными повязками с надписями "СЦКК" на не демонтированной передовой позиции и на блокпосту российско-оккупационных сил.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 30 июня, обнародованном в понедельник.

Миссия осуществляла мониторинг мероприятий, связанных с процессом разведения сил и средств у Станицы Луганской.

"Так, 29 и 30 июня на передовой позиции вооруженных формирований (которая не была демонтирована) южнее деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска), наблюдатели видели двух мужчин в одежде военного типа с голубыми нарукавными повязками с надписями "СЦКК" на русском и английском языках", – говорится в сообщении.

Между тем средств военного типа наблюдатели не зафиксировали.

29 июня на участке разведения наблюдатели отметили, что с помощью двух машин (грузовики с краном и грузовика с прицепом) с участка у блокпоста вооруженных формирований южнее моста в Станице Луганской убирали некоторые сооружения и несколько бетонных блоков.

В течение дня на блокпосту команда миссии фиксировала непрерывный поток людей, которые перемещались в обоих направлениях через контрольно-пропускные кабинки, где наблюдатели видели сотрудников в штатском, которые осуществляли проверку документов у тех, кто проходил через блокпост.

На этом же участке члены патруля СММ видели около 10 мужчин в одежде военного типа с аналогичными описанными выше голубыми наружными повязками. 30 июня, по наблюдениям миссии, ситуация не изменилась.

29 июня на участке разведения наблюдатели видели также группу по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая проводила работы по разминированию в пределах 5 метров по обе стороны от дороги.

В миссии напоминают, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан в сентябре 2014 года Украина и Российской Федерацией, которые назначили по одному из представителей для совместного управления СЦКК.

В состав Совместного центра вошли офицеры Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации, которые были размещены в разных секторах Луганской и Донецкой областей.

В декабре 2017 г. офицеры Вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину.

Напомним: