Две маршрутки столкнулись на Николаевщине: 1 человек погиб, 15 ранены

На Николаевщине в столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов пострадали 15 человек, один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

2 июля, примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Николаев - Благовещенское" вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением "Николаев-Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

По предварительной информации в результате автоаварии травм различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя.

Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии и ее причины.