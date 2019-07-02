Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Две маршрутки столкнулись на Николаевщине: 1 человек погиб, 15 ранены

Вторник, 2 июля 2019, 14:40

На Николаевщине в столкновении пассажирского и грузового микроавтобусов пострадали 15 человек, один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

2 июля, примерно в 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Николаев - Благовещенское" вблизи с. Благодатное Арбузинского района произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz, под управлением 45-летнего водителя, и маршрутного Mercedes Sprinter сообщением "Николаев-Первомайск", за рулем которого находился 35-летний мужчина.

 
 

По предварительной информации в результате автоаварии травм различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя.

Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. 25-летняя пассажир рейсового микроавтобуса погибла.

На месте происшествия пострадавшим оказывают помощь сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики и спасатели, направлена ​​группа в составе следователей и криминалистов Следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Сведения о ДТП внесли в Единый  реестр по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Полиция устанавливает обстоятельства автоаварии и ее причины.

Украинская правда
Темы: ДТПНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ДТП
Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: