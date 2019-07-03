Синоптик: Погода будет – конфетка

4 июля в Украине ожидается солнечная погода с комфортной температурой воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"4 июля в Украине погода будет – конфетка. Существенные осадки маловероятны, много солнца, красивенные белые облака, температура воздуха – лучше не бывает, +21+26 градусов", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, жара спадет даже на юге – там ожидается +25+29, местами до +30 градусов.

А в Карпатах ближайшей ночью даже понадобятся теплые вещи – там прогнозируют +7+12 градусов.

"На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятны в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять", - отмечает Диденко.

В Киеве 4 июля без осадков, +20+23 градуса.

"В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 и 8 июля", - подытожила Диденко.