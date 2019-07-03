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Синоптик: Погода будет – конфетка

Среда, 3 июля 2019, 13:01

4 июля в Украине ожидается солнечная погода с комфортной температурой воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"4 июля в Украине погода будет – конфетка. Существенные осадки маловероятны, много солнца, красивенные белые облака, температура воздуха – лучше не бывает, +21+26 градусов", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, жара спадет даже на юге – там ожидается +25+29, местами до +30 градусов.

А в Карпатах ближайшей ночью даже понадобятся теплые вещи – там прогнозируют +7+12 градусов. 

 

"На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятны в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять", - отмечает Диденко.

В Киеве 4 июля без осадков, +20+23 градуса.

"В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана Купала, 7 и 8 июля", - подытожила Диденко.

"Интерфакс-Украина" в свою очередь сообщает, что в пятницу ночью будет без осадков, днем в западных, северных и центральных областях местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на юге ночью 13-18°, днем 26-30°.

В Киеве 5 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По состоянию на 9:00 среды, 3 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°, в р.Днепре в пределах Киева 23°.

Украинская правда

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Темы: погода
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