Синоптик: Погода будет – конфетка

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Среда, 3 июля 2019, 13:01

4 июля в Украине ожидается солнечная погода с комфортной температурой воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"4 июля в Украине погода будет – конфетка. Существенные осадки маловероятны, много солнца, красивенные белые облака, температура воздуха – лучше не бывает, +21+26 градусов", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, жара спадет даже на юге – там ожидается +25+29, местами до +30 градусов.

А в Карпатах ближайшей ночью даже понадобятся теплые вещи – там прогнозируют +7+12 градусов. 

 

"На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятны в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять", - отмечает Диденко.

В Киеве 4 июля без осадков, +20+23 градуса.

"В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 и 8 июля", - подытожила Диденко.

Украинская правда

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Темы: погода


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