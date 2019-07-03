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Адвокат говорит, что Клюев ездил в Россию "временно"

Среда, 3 июля 2019, 18:16

Защита экс-главы Администрации президента и кандидата в народные депутаты Андрея Клюева утверждает, что он выезжал в Россию только временно, а живет на оккупированной территории Украины.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала адвокат Марина Синицина, которая защищает Клюева в уголовных делах.

"Его (Клюева – УП) основное место жительства – в Донецке, но периодически, естественно, он выезжает в Россию", – сказала Синицина.

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в марте этого года защитница подтверждала суду, что Клюев находится в России, и говорила, что следствию известно его российское место жительства.

На просьбу объяснить это Синицина ответила:

"Значит если я на тот момент говорила так, значит на тот момент это было так".

В то же время она не смогла сказать, с какой именно периодичностью Клюев выезжал за пределы Украины, отметив, что этого "не высчитывала".

Напомним:

  • Андрей Клюев был одним из соратников президента-беглеца Виктора Януковича. Он занимал должности первого вице-премьер-министра, секретаря СНБО, главы Администрации президента Януковича.
  • Клюева подозревают в завладении госсредствами, организации препятствования митингам и злоупотреблении властью.
  • В 2019 году Либеральная партия Украины выдвинула Андрея Клюева кандидатом в депутаты от округа №46 в Донецкой области.
  • ЦИК отказалась регистрировать Клюева из-за того, что он не проживает на территории Украины в течение последних 5 лет.
  • Однако экс-чиновник подал в суд, который встал его сторону. Шестой апелляционный административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать Клюева якобы потому, что его отсутствие в Украине комиссия не подтвердила. Верховный суд отменил это решение и обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева.
  • При этом Генпрокуратура говорит, что Клюев сопровождал Януковича на пути из РФ в Крыму, а затем мог пересекать границу Украины разве что вне таможенного контроля.
  • 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты.
  • В Центральной избирательной комиссии объяснили это решением суда.
  • В то же время, Верховный суд говорит, что не обязывал ЦИК регистрировать Клюева.
  • Служба безопасности начала проверять, находился ли Клюев последние 5 лет в Украине.
  • Глава МВД Арсен Аваков также заявил, что Клюев покинул Украину в 2014 году.

Соня Лукашова, УП

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Темы: КлюеввиборыЦИК
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