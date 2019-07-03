Адвокат говорит, что Клюев ездил в Россию "временно"
Защита экс-главы Администрации президента и кандидата в народные депутаты Андрея Клюева утверждает, что он выезжал в Россию только временно, а живет на оккупированной территории Украины.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала адвокат Марина Синицина, которая защищает Клюева в уголовных делах.
"Его (Клюева – УП) основное место жительства – в Донецке, но периодически, естественно, он выезжает в Россию", – сказала Синицина.
Как свидетельствуют данные судебного реестра, в марте этого года защитница подтверждала суду, что Клюев находится в России, и говорила, что следствию известно его российское место жительства.
На просьбу объяснить это Синицина ответила:
"Значит если я на тот момент говорила так, значит на тот момент это было так".
В то же время она не смогла сказать, с какой именно периодичностью Клюев выезжал за пределы Украины, отметив, что этого "не высчитывала".
Напомним:
- Андрей Клюев был одним из соратников президента-беглеца Виктора Януковича. Он занимал должности первого вице-премьер-министра, секретаря СНБО, главы Администрации президента Януковича.
- Клюева подозревают в завладении госсредствами, организации препятствования митингам и злоупотреблении властью.
- В 2019 году Либеральная партия Украины выдвинула Андрея Клюева кандидатом в депутаты от округа №46 в Донецкой области.
- ЦИК отказалась регистрировать Клюева из-за того, что он не проживает на территории Украины в течение последних 5 лет.
- Однако экс-чиновник подал в суд, который встал его сторону. Шестой апелляционный административный суд Киева обязал ЦИК зарегистрировать Клюева якобы потому, что его отсутствие в Украине комиссия не подтвердила. Верховный суд отменил это решение и обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Клюева.
- При этом Генпрокуратура говорит, что Клюев сопровождал Януковича на пути из РФ в Крыму, а затем мог пересекать границу Украины разве что вне таможенного контроля.
- 2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты.
- В Центральной избирательной комиссии объяснили это решением суда.
- В то же время, Верховный суд говорит, что не обязывал ЦИК регистрировать Клюева.
- Служба безопасности начала проверять, находился ли Клюев последние 5 лет в Украине.
- Глава МВД Арсен Аваков также заявил, что Клюев покинул Украину в 2014 году.