Адвокат говорит, что Клюев ездил в Россию "временно"

Защита экс-главы Администрации президента и кандидата в народные депутаты Андрея Клюева утверждает, что он выезжал в Россию только временно, а живет на оккупированной территории Украины.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала адвокат Марина Синицина, которая защищает Клюева в уголовных делах.

"Его (Клюева – УП) основное место жительства – в Донецке, но периодически, естественно, он выезжает в Россию", – сказала Синицина.

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в марте этого года защитница подтверждала суду, что Клюев находится в России, и говорила, что следствию известно его российское место жительства.

На просьбу объяснить это Синицина ответила:

"Значит если я на тот момент говорила так, значит на тот момент это было так".

В то же время она не смогла сказать, с какой именно периодичностью Клюев выезжал за пределы Украины, отметив, что этого "не высчитывала".

Напомним: