Судоходство в Крыму: Украина обратилась к ИМО относительно незаконных действий России

Российский морской регистр судоходства в оккупированном Крыму нарушает законодательство Украины и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом украинская делегация сообщила представителям государств-членов Международной морской организации (ИМО), передает пресс служба Министерства инфраструктуры.

"В частности, это касается предоставления судам услуг конвенционного осмотра и сертификации для последующей их регистрации под флагом РФ, а также предоставления судам сюрвейерских услуг", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что любые документы и свидетельства, выданные РМРС на территории Крыма, "не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться незаконными".

Кроме того, министерство напомнило, что делегации 30 стран-членов ИМО призвали Россию, согласно приказу Международного трибунала по морскому праву, освободить незаконно захваченные военно-морские корабли и 24 членов их экипажей.

Напомним:

В декабре 2018 года украинская делегация в Комитете по безопасности на море ИМО выразила РФ категорический протест в связи с вооруженным нападением и захватом в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей в районе Керченского пролива.