Судноплавство в Криму: Україна звернулася до ІМО стосовно незаконних дій Росії

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Середа, 3 липня 2019, 20:45

Російський морський регістр судноплавства в окупованому Криму порушує законодавство України та резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Про це українська делегація повідомила представникам держав-членів Міжнародної морської організації (ІМО), передає пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Зокрема, це стосується надання суднам послуг конвенційного огляду та сертифікації для подальшої їх реєстрації під прапором РФ, а також надання суднам сюрвеєрських послуг", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що будь-які документи та свідоцтва, видані РМРС на території Криму, "не створюють жодних правових наслідків та, по своїй суті, мають вважатися незаконними".

Крім того, міністерство нагадало, що делегації 30 країн-членів ІМО закликали Росію, згідно з наказом Міжнародного трибуналу з морського права, звільнити незаконно захоплених військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

Нагадаємо:

  • У грудні 2018 року українська делегація в Комітеті з безпеки на морі ІМО висловила РФ категоричний протест у зв’язку зі збройним нападом та захопленням у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів у районі Керченської протоки.

Українська правда

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Теми: Крим Росія Україна


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