На Херсонском горсовете написали "Убийцы Гандзюк будут наказаны"

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Среда, 31 июля 2019, 09:57

Источник: общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook

На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Соответствующее фото опубликовали в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, от которого она умерла осенью.

 

Прямая речь: "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем".

История вопроса:

  • 31 июля 2018 года активистку, и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела.
  • Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

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Темы: нападение на Гандзюк Херсон активисты нападение убийство


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