На Херсонском горсовете написали "Убийцы Гандзюк будут наказаны"

Источник: общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook

На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Соответствующее фото опубликовали в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, от которого она умерла осенью.

Прямая речь: "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем".

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История дела: