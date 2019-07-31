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На Херсонском горсовете написали "Убийцы Гандзюк будут наказаны"

Среда, 31 июля 2019, 09:57
На Херсонском горсовете написали Убийцы Гандзюк будут наказаны

Источник: общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook

На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

Соответствующее фото опубликовали в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, от которого она умерла осенью.

 

Прямая речь: "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем".

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

История дела:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с ожогами 40% тела, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
  • 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям: координатора нападения Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, нападавшего Грабчука – к 6 годам тюрьмы, Васянович и Вишневский получили 4 года, Горбунов – 3 года.
  • 30 июля Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского,. подозреваемого в сокрытии преступления.

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Темы: нападение на ГандзюкХерсонактивистынападениеубийство
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