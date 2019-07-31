На Херсонском горсовете написали "Убийцы Гандзюк будут наказаны"
1652 просмотра
Среда, 31 июля 2019, 09:57
Источник: общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook
На стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
Соответствующее фото опубликовали в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, от которого она умерла осенью.
Прямая речь: "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступил надпись. Так и будет. Мы не слезем".
История вопроса:
- 31 июля 2018 года активистку, и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела.
- Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua