Кличко в США встретился с адвокатом Трампа Джулиани

Источник: пост Виталия Кличко в Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Прямая речь: "По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке".

"Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же затронули тему важности развития местного самоуправления".

Детали: Кличко и Джулиани договорились, что следующая их встреча состоится в Киеве.

Что было раньше: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".

По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.

Кличко на это записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.

История вопроса:

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА еще в начале июля.

По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко (№9 в списке "Слуги народа") и бизнесмена Андрея Холодова (№22 в избирательном списке).

5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.

24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.

10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп.

Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.

Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

У Зеленского заявили, что каких-либо договоренностей новоизбранного президента с Джулиани не было, а сам Зеленский узнал о приезде адвоката Дональда Трампа со СМИ.

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