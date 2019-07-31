Кличко в США встретился с адвокатом Трампа Джулиани
Источник: пост Виталия Кличко в Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Прямая речь: "По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке".
"Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же затронули тему важности развития местного самоуправления".
Детали: Кличко и Джулиани договорились, что следующая их встреча состоится в Киеве.
Что было раньше: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".
По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.
Кличко на это записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.
История вопроса:
- Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА еще в начале июля.
- По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко (№9 в списке "Слуги народа") и бизнесмена Андрея Холодова (№22 в избирательном списке).
- 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
- 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп.
- Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.
- Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.
- У Зеленского заявили, что каких-либо договоренностей новоизбранного президента с Джулиани не было, а сам Зеленский узнал о приезде адвоката Дональда Трампа со СМИ.
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