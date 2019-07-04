Путин: Кажется, Вашингтон задумался над восстановлением диалога
Президент РФ Владимир Путин считает, что США задумались над возобновлением двустороннего диалога с Россией по широкому кругу стратегических вопросов.
Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera, опубликованном накануне его визита в Италию, сообщает ТАСС.
"Кажется, Вашингтон начал раздумывать над восстановлением диалога по широкому набору стратегических вопросов", – сказал Путин.
"Думаю, что достижение конкретных договоренностей в сфере контроля над вооружениями способствовало бы международной стабильности. И у России есть на это политическая воля" – отметил он.
"Сейчас слово за США. Об этом мы говорили с президентом (Дональдом) Трампом во время нашей последней встрече на саммите "двадцатки" в Японии", – добавил Путин.
По его словам, Россия не ведет гонку вооружений, но хочет обезопасить себя.
"Сравните, сколько тратит на оборону Россию – около $48 млрд, и сколько США – более $700 млрд. И где эта гонка вооружений? Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность", – сказал Путин.
Напомним:
- Президенты России и США на прошлой неделе провели на полях саммита Группы двадцати в Осаке двустороннюю встречу, которая длилась примерно 1 час 20 минут.
- Дональд Трамп в ходе общения на "G-20" поднимал тему украинских моряков как одну из приоритетных.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров позже заявил, что атмосфера и настрой у лидеров были очень хорошие и стороны продемонстрировали желание обсуждать широкий спектр вопросов – от экономики до стратегической стабильности.