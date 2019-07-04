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У Шуфрича нашли скрытые миллионы. За него возьмется НАБУ

Четверг, 4 июля 2019, 11:40

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что нардеп от "Оппозиционного года" Нестор Шуфрич в декларации 2015 года скрыл стоимость имущества на 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Шуфрич в декларации 2015 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 5-ти квартир. Сведения о еще одном участке народного депутата отсутствуют в декларации вообще.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн", - сказано в сообщении.

Сообщается, что заключение по декларации Шуфрича направлено в Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на предыдущих заседаниях НАПК установило, что Шуфрич указал недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы на 14 и 13 миллионов гривен соответственно.

По словам самого Шуфрича, ему непонятно как можно скрыть то, что и так указано в декларации.

Он отметил,  что после того, как получил акты НАПК, обратился с разъяснениями в НАБУ.

"Уже не остается сомнений, что такая активность НАЗК в отношении меня носит исключительно политический характер", - цитирует Шуфрича его пресс-служба.

По его мнению, подобные действия НАПК - месть экс-президента Петра Порошенко.

Напомним:

  • 21 июня пресс-служба НАПК сообщила, что агентство при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича выявило различия более чем 13 млн гривен.
  • О выявленных правонарушениях НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро.
  • Нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич заявил, что ему и его юристам на протяжении 3-х лет не предоставляют акт по проверке его декларации НАПК.

Украинская правда

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Темы: ШуфричОппозиционный блокдекларацииНАПКНАБУ
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