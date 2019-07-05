Штаб ООС: Россия увеличивает количество войск возле украинской границы

РФ наращивает группировку войск, которые размещаются вдоль российско-украинской границы.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

"Это и на харьковском направлении, и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", - подчеркнул Бондарь.

По его словам, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. Но за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого.

Потому что это направление было не совсем угрожающим для РФ, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", - пояснил генерал-майор.

Напомним: